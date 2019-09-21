【5年內產67萬隻豬】網易建第3個豬場　丁磊：互聯網和養豬有共性

作為較早進入養豬業的互聯網公司，網易旗下的農業品牌「網易味央」已摸索了10年。網易一隻黑豬在2016年首次拍賣時，曾賣出27萬元（人民幣．下同）的天價，被外界譽為「豬肉界Hermès」， CEO丁磊更被冠上「養豬大王」的稱號。 據內媒報道，網易味央與浙江紹興政府近日簽署合作協議，將在紹興嵊州興建其第三個現代農業生態產業鏈項目。該項目投產後，網易味央的養豬總產能將達到年出欄67萬隻規模。

2009年，丁磊宣布養豬曾轟動業界，7年後，網易味央正式推出黑豬肉產品。圖為2017年9月16日，杭州顧客在網易味央專櫃選購豬肉。（資料圖片/VCG）

據悉，網易味央紹興農場以養豬為主，將分三期建設完成：一期計劃2021年底建成，投產後年出欄生豬10萬隻；二期計劃2022年底建成，投產後年出欄量提升至20萬隻；三期計劃2024年建成。

全部投產後，項目總產能將達到年出欄50萬隻。加上網易目前已投入運營的浙江安吉農場和江西高安農場（合計年出欄17萬隻），網易味央的養豬總產能將達到年出欄67萬隻規模，是目前的4倍。

丁磊在簽約儀式上表示，互聯網和養豬有共性，希望用互聯網思維差異化養豬，為中國農業帶來新的氣象。「網易味央最大的優勢是將傳統的豬肉生產工業化、信息化、可控化，找到了一條更適閤中國國情的養殖方案。同時，在社會各界極度關心的環保、安全問題上，做到了最大化的平衡和突破。」

據悉，建豬場之初，網易味央就採用了全自動液態料飼餵系統，並根據豬隻情況進行精細化高效飼餵。豬場又採取數據化養殖，豬隻生長情況全監控，也是內地首個公開直播的養豬場。

網易豬肉走高端路線，價錢自然不便宜。網易味央天貓店的售價顯示，價格最低的冷凍筒子骨，110元一公斤。最貴的黑豬肋排，235元一公斤。

京東數字科技旗下子品牌京東農牧，利用人工智能技術推動養豬業升級，甚至還推出了「豬臉識別」。（網絡圖片）

內地互聯網公司爭做養豬業

近年來，內地不少傳統養豬場因環保問題和經濟效益不佳而關閉，也讓各界重視「一定要科學養豬」。許多互聯網公司嗅到商機，紛紛進軍養豬產業。

除了網易以外，阿里巴巴旗下的阿里雲也在2018年3月宣布，把AI技術引入到養豬行業。目前阿里雲在AI養豬這一項目上已經累計投入了數億元，預計到2020年，產出生豬1000萬隻。阿里主打的AI養豬，每隻豬都有一套自己的專屬檔案。據阿里雲宣傳，去年這項技術在四川的一家養殖場進行試驗，成功讓母豬平均產仔量多了3隻，豬仔的死淘率降低3%。

京東則在去年11月，成立京東農牧子公司，並祭出了大招：「豬臉識別」智能養殖方案。通過「豬臉識別」來觀測與記錄每隻豬的體重、生長、健康情況，同時還能自動調節風機、水簾、暖氣等設備，智能控制豬舍温度、濕度。

（綜合報道）