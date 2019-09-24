南山區白石洲是深圳著名的「城中村」，當地自今年6月開始就有清租通知，9月底前要完成搬走，以便啟動拆遷。 大規模拆遷往往伴隨誕生大量百萬，甚至億萬富翁，白石洲亦不例如，網上傳言更稱1878戶原住民將會搖身一變成為億萬富翁。

白石洲已啟動拆遷。（視覺中國）

白石洲中的沙河五村始建於1959年，當時的佛山專區農墾局在沙河五村組建沙河農場，後來農場劃歸深圳市管轄。至1992年深圳推行農村城市化，各村都成立股份公司，但沙河五村的村民只得到城市戶口，其他政策一直未獲兑現，以致沙河五村成為一個沒有股份公司、沒有確權村民宅基地、沒有返還集體經濟發展用地的邊緣體。

村民沒有土地種田，只能「種樓」來收租維生，但由於沒有自身特色，生活水平遠較臨近的村莊落後。是故2003年至2007年間，白石洲村民一直上訪，要求取回屬於自己的土地。及至深圳經濟起飛，白石洲就在華僑城豪宅區、南山科技園、歡樂谷、世界之窗等地之間勉強生存，與周圍環境格格不入。

白石洲周圍已建有大量新樓及豪宅。（視覺中國）

白石洲於2014年7月獲批准列入城市更新單元計劃，去年得到專項批覆後，長達14年的拆遷終於成為現實。根據規劃，重建後的白石洲將是一個兼具智慧城區特色的商業和居住綜合體，學校、托老中心、保障房等涉及公共利益的設施將被優先安排。此外，當地更會有一個兩三千平方米的城市更新博物館，以圖文、影像、微縮模型等保留「記憶」。

對於一夕致富傳聞，其中一名受訪的已簽約村民透露，其拆遷面積約有1200平方米（約1.2萬尺），按照1:1.03的補償標準，事後將獲得15間回遷房，其中更有7間是公寓。有內地傳媒認為，近2000名億萬富翁橫空出世是被誇大。按照相關負責人透露，合資格獲得補償的本地村民共有1878戶，平均物業面積為五六百米，擁有面積1000平方米以上原住民不會超過20%。

白石洲高峰時期有多達15萬人，絕大多數都是外來人口，如今正紛紛搬走。（視覺中國）

但值得一提是，當地樓價約每平方米6.5萬元至7.5萬元左右計算，假設是現金補償則平均每戶可獲多達3400萬元，輕而易舉可成為擁有千萬資產的暴發戶。