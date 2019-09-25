【商鞅封邑】陝西商洛市馬拉松比賽　獎牌竟將「商鞅」作「商殃」

陝西商洛市在戰國時代時是著名政治家商鞅的封邑，「商鞅變法」使秦國富國強兵，對其崛起發揮重要作用，更是秦滅六國的基礎。 雖然如此，但在2019年商洛國際馬拉松比賽中，有網民發現所贏得的獎牌中，商鞅竟被寫作「商殃」，且過程中完全無人發現。 商洛市體育局在周一（23日）發信致歉，並稱已重新製作獎牌及更換。

獎牌中的商鞅竟被寫作「商殃」。（微博）

自我介紹是馬拉松運動員的網民「跑神馬上有腹肌」日前在網上爆料並附上圖片，展示獎牌上的商鞅竟被寫作「商殃」。「跑神馬上有腹肌」直言，獎牌應是代表一個比賽及一個城市的意義，「但是獎牌烏龍也沒人仔細看嗎」，更質疑是褻瀆歷史人物。不少網民見狀亦紛紛留言，「這是印錯了，還是沒文化」、「商州區偌大的商鞅廣場成為笑談」、「你們那裏是商鞅封地，這笑話鬧得」。

商洛市體育局則在致歉信中解釋，出錯是因為首次舉辦國際性馬拉松賽事，「經驗不足，在全馬項目完賽獎牌製作過程中，工作不細致、不嚴謹，審核檢查不到位，錯將商鞅的『鞅』字製作成『殃』字，嚴重影響了賽事嚴肅性」，對此致以深深的歉意。

商洛市體育局發信致歉。（網上圖片）

商洛市以作為商鞅的封邑聞名。（網上圖片）

資料顯示，2019商洛國際馬拉松比賽由中國田徑協會、陜西省體育局和商洛市政府共同主辦，陜西省田徑協會、商洛市體育局、商州區政府承辦。賽事為國家A類金牌賽事，共有萬多人參加，是商洛市歷年來舉辦的規模最大的國際性體育賽事，也是商洛市歷年馬拉松比賽項目設置最齊全的賽事。

（綜合報道）