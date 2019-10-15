玩寵物時借機身體接觸　廣州中山大學南方學院男老師強姦女學生

由廣州中山大學與廣東珠江投資集團合作創辦的獨立學院「中山大學南方學院」，日前驚傳有男老師強姦女學生。 校方在周一（14日）凌晨發出情況通報，證實一名陶姓的老師在校外的一處出租房內涉嫌強姦女學生，目前已被警方刑事拘留。

根據從化警方在周二（15日）發出的最新通報，19歲的受害女學生是與37歲的陶某是師生關係，分別租住在從化溫泉鎮某屋苑同一幢別墅但不同樓層。事發上周三（9日）晚，陶某在受害女學生租住的房間內逗弄寵物的時候，故意與受害女學生有身體接觸，其後就在對方表示拒絕後，強行發生性關係。

最初是受害女學生的朋友在網上發文揭露此事，指事發在上周三（9日）晚，受害女學生被馬克思主義學院的老師陶某強姦，並於翌日（10日）報警，但其後向學校尋求法律及心理援助卻無果。

另一方面，相信是受害女學生本人的帳號亦在網上公開一份「案件進度查詢通知書」，顯示全案已被廣州市公安局從化區分局灌村派出所受理；以及有兩張圖片及一張微信聊天截圖，前者顯示一幢住宅的外觀和室內的陳設，後者則是與陶某的部分微信紀錄，陶某稱要與受害女學生「待會兒見面談一下，不然說不清會毀壞你我的名聲。」

中山大學南方學院在周一發出情況通報，指陶某在上周五（11日）缺席課堂，開課單位教務員接報後立即致電陶某，但一直無法接通，同事亦不知道陶某的去向。直至上周六（12日），教務員聯絡到陶某妻子，始得知陶某已被警方拘留。校領導獲悉後高度重視，立即責成保衛部聯繫屬地派出所了解情況，並在聯繫灌村派出所後，得知陶某在一處出租屋內涉嫌強奸女學生被刑事拘留，案件正在偵查中。

疑似是涉事出租屋的外觀。（網上圖片）

疑似是涉事出租屋的室內陳設。（網上圖片）

通報又提到，校方在詳細了解有關情況後，校領導於周日（13日）中午開始聽取受害女學生的傾訴，給予關心和安慰，並按其訴求聯繫校內熟悉法律事務的老師給予咨詢，以及有提供心理咨詢的途徑，並表明如需法律援助，校方會提供幫助。通報最後指，校方會全力配合公安機關的偵辦工作，同時盡最大努力幫助受害同學，將按照公安機關偵辦結果，依法依規及時做出處理，絕不姑息。

網上資料顯示，陶某曾於2017年獲得「2017年度廣東省高校思想政治理論課青年教師教學基本功比賽」優秀獎，但如今在馬克思主義學院官網中，陶某的名字已在「師資隊伍」名單中。

（綜合報道）