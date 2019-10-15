【有片】「量子波動速讀」1分鐘閱10萬字？　網民踢爆是騙局

當今社會，望子成龍、望女成鳳是每個父母追逐的目標，無不希望從小就栽培孩子，讓他們有好的未來。北京就有教育機構大力推廣「量子波動速讀」，宣稱讓孩子1分鐘內看完約10萬字的書籍，還能過目不忘，成功吸引不少家長帶孩子報讀。 到了檢驗學習成果的時候，教育機構舉辦「速讀比賽」，比賽現場影片可見孩子們快速翻動書籍，令網民爆笑——「這是在看書還是搧風？」

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影片可見，參賽選手個個正襟危坐，當比賽開始時他們便以疾速翻書，翻書的速度之快，完全不像在看書，以正常人的閱讀速度甚麼都看不到，有些人重複翻了又翻。不過當中也有選手用正常速度在閱讀，一頁一頁慢慢翻。

據報道，這是內地近期十分火紅的「量子波動速讀」培訓課程，主要針對10至16歲兒童，學時共72小時。培訓機構宣稱，學生透過訓練，不用眼看，在高速翻動書本的過程中利用HSP高感知力進行量子波動速讀，大腦呈現動態影像，就可實現以往速讀無法達到的目標，1到5分鐘內就能讀完10萬字的書籍，而且過目不忘，看完就能把內容完整的複述出來。

飛谷由美子解釋量子波動速讀原理。（梨視頻）

據介紹，這一速讀方法最初由日本人飛谷由美子研發，全稱是Quantum Speed Reading，簡稱QSR，其原理源於量子力學的波粒二象性，「看似靜態的文字實際上也是以波的形式傳播」。該方法以迅速激活右腦為目的，通過想像訓練，視覺訓練、高速度視讀訓練等，全面提升資訊轉換成圖像的能力。即便是外語書，翻書的過程亦能激發大腦迅速翻譯。

不過有網民就指，這是一場「學習特異功能」的詐欺騙局，旨在騙取授課費，還有人嘲諷道「機器人應該更快更強」、「我以前也經常這樣，挺涼快的」：