湖南女教師發文批形式主義　被要求深夜進城約談　縣紀委啟動調查

10月11日，湖南湘西州永順縣女教師李田田在個人微信公眾號發表題為《一群正在被毀掉的鄉村孩子》的文章，批評上級檢查過多過密，學校忙於應付，不得不停課打掃衛生，以及層層壓力傳導至老師，寫迎檢材料、聯繫貧困戶等業務搶佔教學的時間精力，且一旦老師出現紕漏就要挨處分。 文章發出後被廣泛轉發、引起關注，但當晚遭刪除，李田田則被要求深夜進城與教體局長見面，引發爭議。永順縣20日發布事件最新進展，指成立由縣紀委監委牽頭的調查組進行調查，對發現的問題及時整改並嚴肅處理，結果將適時公布。

田田微信朋友圈截圖。（微博@西子丹聊齋）

10月15日晚，李田田在微信朋友圈中稱，「我出事了！剛剛寫作時，局裏（永順縣教體局）來電話，要我馬上趕進城，因為那篇文章，局長要見我。」10月16日上午，她在朋友圈再次發消息稱，凌晨領導親戚和一同事推開她宿舍門，把她從床上喊起來，「大意是針對我的文章，縣裏給予一一答覆，直到我滿意簽字，承認自己的目光片面與言辭過激。」但李田田拒絕簽字。

該事件經報道後，引起湘西州委相關領導的關注。10月16日，湘西州委督查室主任前往桃子溪學校調查情況，並與李田田見面，學校校長也表示她寫的是實情。

對於要求李田田連夜進城一事，永順縣教體局長潘清海辯解，並不是自己要求見李田田老師，而是她親姑父（系永順縣教體局人事股長）關心她，想了解這個情況，要求她進城。

女教師李田田生活照。（微博@西子丹聊齋）

據澎湃新聞報道，湘西州委督查室主任還到其他學校核查。李田田表示，「他對我說，會整頓永順鄉村教育現狀，少些形式檢查，減少老師的任務，不能以權給老師施壓。」她又指，督查室主任批評縣教體局局長，不應以姑父關心為由，讓她半夜趕進城，這與是不是親戚無關。

督查室主任保證，讓教體局領導撤銷讓李田田簽字一事，不准他們再找她，並承諾「教體局不會為難我以及我今後的發展，若有任何刁難，找他本人。」

10月17日，湘西州委書記葉紅專表示，「湘西杜絕一切形式主義的檢查，縣教體局工作的方式方法存在問題，我們已經提出批評。」

葉紅專說，湘西將整頓一切形式主義的檢查，教師有什麼意見、好的建議，支持公開發表，他們也會及時調查解決。他還稱，李田田老師的文章他看了，文筆很好，支持她以後多寫好作品。

（綜合報道）