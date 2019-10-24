【港珠澳大橋】通車一周年旅客總數達2443萬人次　單日最高近20萬

港珠澳大橋通車一周年，根據香港運輸署、運房局及大橋管理局的數據，截至今年10月7日，大橋總車流量約144萬架次，平均每日4115架次，僅為2008年時可行性研究報告最低估算的一半。 至於廣東省交通運輸廳公布的數據，截至周三（23日）經港珠澳大橋往來三地口岸的旅客總數共計有2443.45萬人次，日均約6.69萬人次，最高峰時期更達17.56萬人次，遠超出預測大橋開通初期每日客運量的約4.8萬人次。

一年以來，經港珠澳大橋往來三地口岸的旅客總數共計有2443.45萬人次。（視覺中國）

據了解，廣東省交通運輸廳公布的一年總車流量數據與港府方面接近，總車流為153.72萬架次，日均約4212架次。通行車輛以載客車輛為主，其中穿梭巴及私家車的比例最高，分別為31.16%及48.05%。東、西行車流量基本平衡，周末、節假日高峰特征明顯。每日通行高峰主要集中在早上10時至12時及傍晚5時至7時。單日最高峰為今年4月19日，車流量達7106車次。

廣東省交通運輸廳又提到，截至今年9月底，累計有21.58萬噸、價值84.45億美元的貨物，經港珠澳大橋進出口到內地，範圍覆蓋26個省市局的152個收發貨地，其中珠江口西岸城市貨物貨值佔九成以上。

港珠澳大橋一年來總車流量約144萬架次，即平均每日4115架次，僅為2008年時可行性研究報告最低估算的一半。（視覺中國）

另據內地傳媒報道，目前廣東省和中央駐粵有關部門、珠海市及相關運營單位，在大橋三地委框架內成立港珠澳大橋運營事務協調小組，協調處理大橋運營過程中的相關事務。港珠澳三地抓緊落實已定通行政策，並根據大橋運營情況持續調整，同時亦加快推動已有粵港兩地牌車輛免加簽通行大橋，推動實施現有通行其他口岸的澳門私家車、粵澳公務車分階段免加簽通行大橋珠海口岸等工作，以及陸續增加通行大橋的車輛指標，積極研究粵澳兩地牌小客車通行大橋的可行性方案。

（綜合報道）