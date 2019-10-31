【萬聖節】廣州警方禁乘客扮「鬼怪」搭地鐵　違者將受處理

又到萬聖節，不少人都喜歡悉心裝扮，扮成「鬼怪」出街狂歡一番，也有人喜歡化個「鬼妝」來配合恐怖氣氛。 不過在廣東廣州，警方近日發布通告，要求市民在乘搭地鐵時，不得化「恐怖」的妝容或裝扮「鬼怪」，也不得在地鐵站範圍內表演「行為藝術」，違者將被依法處理。

廣州警方認為，乘客在地鐵站身穿奇異服飾或面帶「恐怖」妝容會令不知情的乘客受到驚嚇。（網上圖片）

廣州公交公安周三（30日）發出一則「警方提醒」，指萬聖節臨近，一些商家和娛樂場所舉行各種節日活動，包括廣州在內的一些大城市的地鐵站及車廂都曾出現奇異服飾和妝容的乘客聚集、逗留，造成群眾圍觀，令不知情的乘客受到驚嚇，擾亂車站的治安秩序。

廣州警方提醒市民，請勿化「恐怖」妝容或裝扮「鬼怪」乘坐地鐵，或在地鐵場所搞「行為藝術」，以免造成不適和恐慌。通報又提及，萬聖節當日，將有地鐵工作人員對此類妝扮的乘客進行勸阻，而不聽勸阻或對公共秩序、公共安全造成不良後果的乘客，將會被公安機關依法處理。

地鐵站門口有專門的卸妝區。（互聯網）

據此前報道，上周三（23日）在廣州漢溪長隆地鐵站，多名乘客參加完萬聖節活動後，在進站安檢時被要求卸妝才能乘搭地鐵。地鐵職員稱，乘客妝容較為驚悚，臉上帶有「血漬」，要求卸妝是為了避免引起其他乘客恐慌。

（綜合報道）