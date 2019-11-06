【進博會】習近平獲意大利外長贈波衫：印有「XI JINPING」字樣

11月5日上午，中國國家主席習近平在上海出席第二屆中國國際進口博覽會開幕式後，同與會外國領導人共同巡館。 據悉，習近平在巡館的過程中收穫了一份禮物：一件印有「XI JINPING」字樣的意大利國家足球隊10號波衫。贈送人為意大利外長迪馬約（Luigi Di Maio），他正率團來華出席進博會。

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據了解，當選為中國國家主席後，波衫在習近平所收禮物的清單中出現頻率頗高。

2019年10月24日，巴西總統博索納羅（Jair Bolsonaro）抵達北京開始對中國展開國事訪問。期間，博索納羅贈送習近平一件波衫，這件球衣是弗拉門戈俱樂部隊服。

2018年11月，在訪問西班牙期間，西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）將皇家馬德里和馬德里競技隊的波衫贈送給習近平留念。

2015年10月，習近平在時任英國首相卡梅倫（David Cameron）的陪同下參觀曼徹斯特城市足球學院，俱樂部球員代表向習近平贈送了波衫。

2014年7月，習近平在阿根廷進行國事訪問，阿根廷副總統兼參議長布杜（Amado Budu）向他贈送了阿根廷國家足球隊10號波衫。那次出訪中，習近平還會見了時任布宜諾斯艾利斯市市長馬克里（Mauricio Macri）。馬克里送了他一件阿根廷博卡青年隊的10號波衫。

2014年3月28日，習近平出訪德國，與德國總理默克爾（Angela Merkel）會面，並獲贈了一件ALBA柏林籃球隊波衫。而在柏林奧林匹亞體育場足球場看望在德國訓練的來自陝西志丹縣的中國少年足球運動員時，習近平和夫人彭麗媛還獲贈了印有大眾標誌的波衫。

（《北京青年報》旗下公號「政知見」）