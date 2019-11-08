「會員跳過廣告」不全兌現　大學生狀告愛奇藝獲賠30元維持原判

明明花錢買了會員服務，卻發現不能跳過節目中插入的廣告？為此，內地一名法學院的女學生將愛奇藝告上了法庭。

法學院女學生認為愛奇藝屬於「虛假宣傳」。（網上截圖）

綜合內媒報道，蘇州大學法學院女學生孫欣（化名）去年11月在內地影音平台愛奇藝觀看影片時，看到「會員跳過廣告」字樣，但她在付費成為會員後卻發現，愛奇藝只跳過了片頭的廣告，片中廣告並沒有「跳過」。

孫欣認為自己的權益受到侵犯，於是將愛奇藝告上了法院，請求法院判令愛奇藝停止插播廣告的侵權行為，在官方網站首頁上公開道歉，賠償58元（人民幣．下同）會員費用並承擔此次訴訟費用。

今年6月，蘇州法院一審判決愛奇藝賠償孫欣30元。雙方不服一審判決，均提起上訴。至10月24日，該案二審第二次開庭在蘇州市中級人民法院公開開庭審理，法庭作出終審判決：駁回上訴，維持一審原判。

愛奇藝位於北京的總部。（資料圖片/視覺中國）

本周三（6日）， 蘇州中級法院在微信公號刊文評析稱，愛奇藝在網頁上用了「會員跳廣告」的宣傳語，通常可以理解為會員可以跳過、免看視頻內容裡插播的全部廣告，但實際會員僅可跳過片頭廣告，而愛奇藝對「會員跳廣告」實際含義的解釋，則要點開裡面的會員特權和會員協議才能看到。

法院認為，愛奇藝公司作為更有技術條件優勢的網絡公司，以帶有誤導性的宣傳方式引導消費者購買會員，侵犯了孫欣的知情權。對於愛奇藝應如何承擔責任，蘇州中院表示，愛奇藝沒有履行誠信告知義務，侵害消費者的知情權，導致孫欣有一定的利益損失。不過，這其中孫欣沒有仔細看會員協議和會員特權裡的具體條款，也有一定責任。最終，根據會員價相應比例酌定賠償金額，一審判賠30元，應屬合理。

蘇州中級法院指出，要保護促進互聯網商業的創新，寬容互聯網新業態新服務的多樣化發展，司法不宜過多干預限制。但是，互聯網經營仍然要有底線有尺度有規範，特別面向不特定大量網民消費者，要遵循誠信原則，不能損害網民消費者合法權益。

對於這場訴訟的結果，原告人孫欣表示，雖然判決結果沒有完全達到自己的心理預期，還有遺憾，但畢竟對於維護眾多消費者的合法權益來說還是往前跨了一步。

（觀察者網）