西安國內最大垃圾堆填區將提前20年填滿　改以焚燒發電處埋垃圾

位於西安的一個目前國內日處理量最大的垃圾堆填區馬上就要被填滿，近期將關閉封場。報道指，西安市首個垃圾焚燒發電項目已投產試運行，以無害化方式處理垃圾。

位於西安灞橋江村溝的垃圾堆填區是西安主城區僅有的生活垃圾堆填區，佔地面積超過1000畝。（網絡圖片）

位於西安灞橋江村溝的垃圾堆填區是西安主城區僅有的生活垃圾堆填區，佔地面積超過1000畝。江村溝垃圾堆填區1994年建成，每天處理垃圾達到10000噸，是目前國內日處理量最大的垃圾堆填區。在原本的計劃中，江村溝每日的處理量是在2500噸上下，但原本能使用50年的填埋場提前迎來了飽和。

超負荷使用的垃圾堆填區關閉後，西安每天10000噸垃圾該怎麼處理？11月4日，西安市首個垃圾焚燒發電項目投產試運行，三台750噸焚燒爐在藍田前衛鎮同時點火啟動，日處理生活垃圾可以達到2000噸以上。負責相關項目的孔祥帥表示，可以利用不可回收的垃圾進行焚燒發電，能夠保證生活垃圾在焚燒的過程中還能得到無害化的處理。

未來垃圾處理能力達12750噸

除此之外，建設在高陵、西咸的兩個焚燒項目將在本月底投入運營，處理垃圾總量可以達到5000噸；到明年底，西安市5個無害化處理項目將全部投入運營，每天總處理能力將達到12750噸。但垃圾焚燒廠也面臨新困難：垃圾無害化處理的前提就是源頭垃圾分類，如果不分類或者分類不精細，乾、濕垃圾不分開，燃燒不充分，就有可能產生有毒有害物質。

(央視)