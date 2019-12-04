警方搞錯犯罪記錄兩月未撤　四川漢兩次求職受阻焦慮離世

9月中旬，四川樂山市43歲男子杜鵬準備應聘一份保安工作，前往當地派出所開具「無犯罪記錄證明」時，竟發現官方紀錄顯示他7年前在四川廣安市「涉嫌非法經營罪被取保候審」，但他事實上從未去過廣安。 杜鵬要求撤銷錯誤的犯罪記錄，卻等待了近兩個月遲遲未果，在焦慮之下離世。根據法醫相關鑑定，杜鵬有高血壓，可能情緒激動，導致出了意外。

杜鵬要求撤銷錯誤的犯罪記錄，卻等待了近兩個月遲遲未果，在焦慮之下離世。（《紅星新聞》)

內媒報道指，杜鵬的家庭近年陷入了困境。今年9月中旬，杜鵬應聘到樂山一家保安公司，但需要開具一份「無犯罪記錄證明」。當他前往樂山市中區公安分局高新派出所查詢後，竟然意外發現他有一條「犯罪記錄」。「犯罪記錄」顯示，2012年，杜鵬在廣安華鎣開黑車接送幼兒上下學，涉案金額6萬元人民幣，涉嫌罪名是非法經營罪，後來辦理了取保候審。

杜鵬為此感到憤怒，杜鵬妻子余永瓊又表示，杜鵬的身份證也沒有遺失過，事實上杜鵬2012年在樂山一家電纜公司任職廚師。由於杜鵬並沒有及時開到「無犯罪記錄證明」，他所應聘的保安公司招錄了其他人，杜鵬為此懊惱不已。華鎣警方承認該「犯罪記錄」有誤，並表示一個月內撤銷，但一個月時間到了後又說再等半個月，遲遲未撤銷「犯罪記錄」。

余永瓊表示，從那以後杜鵬變得沉默寡言，精神渙散，整個人也恍恍惚惚的。11月中旬，杜鵬成功應聘上了樂山一家大型化工集團的保安職位，但同樣因為沒有「無犯罪記錄證明」，他失去了這份工作。余永瓊說，這對杜鵬打擊很大，他更擔心自己的「犯罪記錄」還將影響女兒今後升學和就業。

或因情緒激動出了意外

11月16日，家人發現杜鵬斜躺在床上，沒有呼吸，其後經急救人員確認已失去生命體徵。關於杜鵬的死亡原因，在余永瓊提供的一份與樂山市中區公安分局高新派出所負責人的對話錄音中，該負責人表示，「犯罪記錄」遲遲沒有撤銷，可能讓杜鵬的心理壓力很大，根據法醫相關鑑定，他有高血壓，可能情緒激動，導致出了意外。

廣安政府人員後來表示，杜鵬的「犯罪記錄」是當地經偵大隊人員錄入錯誤所致。至11月28日，余永瓊來到樂山市中區公安局高新派出所，經系統查詢，杜鵬的「犯罪記錄」已經被刪除。

（《紅星新聞》)