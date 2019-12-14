山西警方破獲「聖城家園」特大侵權盜版案　查封逾萬個影片資源

山西省公安廳在周五（12日）通報「淨網行動2019」專項行動的成果，其中包括破獲一宗藏匿於互聯網14年之久的特大網站侵權盜版案。 涉案網站是內地著名字幕組「聖城家園」，其擁有超過200萬人次註冊會員，被查封的未經授權影片資源更多達1.27萬個。

據內地傳媒報道，國家版權局在今年2月11日向山西警方轉送一則案件線索，聖城家園網站涉嫌網上侵權盜版。山西長治公安局網安部門隨即展開立案偵查，最終成功破案。

聖城家園大量提供未經授權的電影。（網上圖片）

經查，聖城家園網站在未經備案的情況下，大量提供未經授權的電影、唱片、遊戲、軟件等資源鏈接，供會員公開下載，並通過會員收費與推廣廣告的形式牟利。該網站註冊會員達200萬人次，點擊量達13億次。主要疑犯朱某、孫某、李某三人被扣查。

山西警方其後又數據查封與聖城家園有關，河南景安國際有限公司在香港所租賃的4部伺服器，查獲未經授權影片資源1.27萬個、唱片資源1.63萬個、遊戲資源4700個、高清MV資源4000個、軟件資源9900個等。

聖城家園在內地相當有名，不少網民都是靠聖城家園才得以觀賞外國電影。（網上圖片）

聖城家園在內地相當有名，不少網民都是靠聖城家園觀賞外國電影，故得悉被查獲都紛紛留言感嘆，「當年起碼一半電影看聖城家園的」、「又少了一個下片的資源。感謝之前所做的種子」、「聖城也算老牌站了。一路走好！」、「感謝聖城家園！讓我看到了好多優秀的影視作品」、「感謝btchina，感謝聖城家園」。

（綜合報道）