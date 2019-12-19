河南14歲初中女生被騙到KTV陪酒　威脅不准偷走顧客撫摸不能反抗

河南開封的14歲初中生小雪失聯十多天後，最終被家人在許昌禹州的一間KTV尋回，疑似被騙在KTV內當「公主」，提供有償陪侍服務。 警方指，涉事KTV已被責令停業整頓，亦會就小雪疑遭人身自由限制、恐嚇等情況展開深入調查。

綜合內地傳媒報道，小雪在開封一間中學就讀初中，此前由於家中有急事而請假回到禹州。小雪透露，被騙到KTV陪酒，是因為收到同學的短訊，對方稱要一起外出遊玩，未料當天下午就被帶到KTV。小雪指，當時不明所以，未幾就有一名「老師」開始教授KTV內的規矩，對方明言是要陪酒，被撫摸亦不能太過反抗，每次能賺到200元人民幣。

小雪被騙到KTV陪酒。（大象新聞）

小雪坦言在「培訓」的過程中已知道被騙，但一直被警告威脅不能偷走，否則被抓回來會遭遇毒打。此外，小雪更稱被KTV的工作人員逼迫邀來朋友小涵，小涵亦被威脅要一同陪酒。小涵的年紀比小雪更小，尚未滿14周歲。

母親王女士發現小雪失聯後四處遍尋不果，直至10天後收到一封求救短訊，始知小雪被困在KTV內。王女士立即趕到KTV並報警，終成功將小雪救走。小雪被發現時滿身酒氣，臉上塗抹濃濃口紅和眼影，根本看不出來是個初中生。報道又提到，一同被帶到派出所的還有2男3女，部份未滿18歲，其中女孩與小雪一樣都是KTV的「公主」。

內地傳媒事後暗訪KTV，發現KTV仍能正常營業，且經理早上被警方傳喚，晚上服務員繼續肆無忌憚表示可提供有償陪侍服務，甚至進入房間的兩名「公主」正正是與小雪一起被帶到派出所接受調查的女孩，衣服也未及更換。其中一名女孩透露，派出所雖然經常會有突擊檢查，但一般都是「做下樣」，更不會打擾顧客，未滿18歲的「公主」只要事前躲好即好，「我們老闆很有實力的，跟派出所的所長都有關係。」

（綜合報道）