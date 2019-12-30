3人為攀三清山巨蟒峰打入26枚鋼釘　最重判監1年　合計賠逾6百萬

2017年4月，內地三名攀石愛好者攀爬世界自然遺產江西三清山高達128米的巨型石柱地標「巨蟒峰」，三人擅自在岩壁用電鑽鑽孔、打鋼釘、掛繩索等，對岩石造成嚴重破壞，因涉嫌故意損毀文物罪被捕。 該案是內地首例故意損毀自然遺產和名勝古蹟民事公益訴訟案件，於今日（30日）在上饒市中級人民法院一審公開宣判。

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在刑事訴訟判決方面，法院判決三名被告（兩男一女）犯故意損毀名勝古蹟罪，其中張永明判處有期徒刑一年，並處罰金十萬元（人民幣，下同）；毛偉明判處有期徒刑六個月，緩刑一年，並處罰金五萬元；張鷺免予刑事處罰。

在民事公益訴訟判決方面，三人需在判決生效後十日內在全國性媒體上刊登公告，向社會公眾賠禮道歉；連帶賠償環境資源損失計600萬元，用於公共生態環境保護和修復；賠償公益訴訟起訴人上饒市人民檢察院支付的專家費15萬元。

宣判後，對刑事判決方面，張永明表示要上訴；對民事判決方面，張永明表示要上訴，毛偉明、張鷺則表示與律師商議後再決定。

專家：造成不可修復的嚴重損毀

案情指，三人在攀爬巨蟒峰過程中，使用電鑽在岩壁上鑽孔，再用鐵鎚將岩釘打入孔內，用扳手擰緊，然後在岩釘上布繩索。三人共在巨蟒峰的岩壁上打入岩釘26枚。經地質專家論證，這對巨蟒峰岩柱體造成了不可修復的嚴重損毀。

位於江西省上饒市東北部的三清山風景名勝區是世界自然遺產、世界地質公園、國家5A級景區。巨蟒峰位於其核心景區，被世界紀錄認證機構認證為「世界最高的天然蟒峰」，是具有世界級地質或地貌意義的地質遺跡。

（綜合報道）