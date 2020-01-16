虛報救護車行車記錄騙補助金　湖南醫院65人違紀長達6年遭舉報

湖南永州新田縣紀委和監委1月7日發布一宗「虛造救護車行車記錄，領取績效獎金和司機出車補助」的案例，涉案金額約25,000元（人民幣．下同），涉案人員多達65人，虛造行車記錄的時間跨度從2012年到2018年，達六年之久。

新田縣監委委員指出，公立醫院救護車是屬於公益性的，不應外判給第三方。（央視截圖）

報道稱，事件被揭發源於一封匿名舉報信。2018年4月，有人向新田縣紀委、監委派駐縣衛健局紀檢監察組舉報，新田縣人民醫院自定救護車收費標準、存在虛造出車記錄等行為，內容十分詳實具體。

新田縣監委其後與相關部門組成調查組，調取涉事醫院緊急救援中心出車記錄和相關的資料，再了解他們具體的工作流程，還調取了人民醫院的內部管理制度。

調查人員發現，新田縣人民醫院自2010年1月開始將3輛救護車外判出去，之後幾年因車輛老化、報廢，承包人鄭滿生又陸續購買了兩輛救護車。急救出車安排、車輛維護保養都由鄭滿生完成，鄭滿生根據出車里程，與人民醫院結算費用。不過新田縣監委委員指出，公立醫院救護車是屬於公益性的，不能外判，必須是要醫院的車和由醫院聘請人員。

隨著調查的深入，調查人員還發現，有病人是自行來醫院看病，並沒有呼叫急救車，也沒有產生院前急救的費用，但他們的名字卻出現在了鄭滿生出車登記冊上。此外，登記冊的名單經急診科當班醫護人員簽字確認之後，不僅成為鄭滿生結算車輛費用的憑據，也成為給當班醫護人員發放績效獎金的依據。

最終查實，2012年7月至2018年4月期間，新田縣人民醫院急救中心工作人員，共虛造救護車出車記錄215次，核發醫護人員績效獎和司機出車補助費多出25,000多元,涉及醫務人員65人。

湖南新田縣紀委、監委、衛健部門，對65名醫護人員的違紀所得、急救車承包方違法所得，予以追回，同時對其中仍在職的38名醫護人員予以經濟處罰，對4名醫院管理人員予以處分。當時的救護車承包人鄭滿生，則已經於2019年8月因病去世。

（央視新聞）