杭州中學要求學生製作五代家譜　網民：摸底學生家庭背景？

杭州千島湖建蘭中學今年寒假的一項功課比較特殊——為了喚起學生對家風的記憶與溫暖，製作一張家譜。

杭州千島湖建蘭中學請家長幫助孩子製作一張自己的家譜。（《澎湃新聞》）

據內媒報道，該項功課要求家長與學生一起用圖表呈現至少五代，從高祖父母到學生的全部男女親屬的姓名、生卒年月、職業、居住地遷移情況。

功課又要求記述1~3個家人的典型故事；總結提煉自己的家族的家風、家訓；特色介紹如家族傳統生活習慣；圖文結合，有照片更好。開學後學校更會組織評比、表彰、展示。

該校校長唐少華表示，寒假給學生布置這樣一個功業，旨在落實家庭教育、家風教育，引導學生和長輩之間好好溝通。家庭是人生的第一所學校，請家長參與幫助，就是希望他們更好地給孩子講「人生第一課」。唐少華又認為，「梳理家譜，讓孩子親身感受家族的優良傳統事蹟、家風的精神內核，將促使孩子重新定位自己的理想。這就是共情、感恩的教育引導，將對學生的理想和學習動機起積極促進作用」。

網民熱議：

「涉嫌侵犯個人及家族隱私？會不會涉嫌學校摸底學生家長社會關係，另作他用？」

「這個學校就做得非常好，比讓直接填寫家庭情況表高級多了。」

「這怕是想看看哪個學生家庭好了。」

「對單親家庭、孤兒極度不友好。」

（綜合報道）