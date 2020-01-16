疑因惡意退款遭淘寶封鎖980年　福建男：解封那日我骨灰都化了

近日在福建，一名朱姓男子發現自己的淘寶帳號突然遭到封鎖，且解除限制的時間是在2999年的元旦，令他十分疑惑：「被封了980年，解封那年我想我的骨灰也都化了吧。」

朱男的淘寶帳號被「限制下單」，違規結束時間顯示為2999年1月1日。（福建交通廣播）

在朱男的淘寶帳號界面，違規詳情頁面下寫著「限制下單」，違規時間是2019年12月29日，違規結束時間是2999年1月1日。違規原因是「賬戶存在濫用購買商品、申請退款、發起投訴等會員權利，侵害了他人合法權益，妨害了淘寶運營秩序，故淘寶限制了賬戶買家權限」。

朱男推測，此事與一筆網購訂單有關。據其憶述，帳號被封鎖當日，他選中一枚價值3萬多元（人民幣．下同）的手錶，落單後完成付款程序。惟朱男隨後認為自己太過衝動消費，又選擇了「申請退款」，隨後即被淘寶列入封鎖名單，「不到1分鐘就馬上申請退款，而淘寶發來的違規時間與訂單事件非常接近，就差了1分鐘。」

朱男曾在淘寶上買了一枚3萬元的手錶後隨即申請退款，疑似被認定為「惡意退款」。（福建交通廣播）

淘寶客服亦回應稱，朱男帳號被封鎖的原因，可能是被商家投訴所致，「這位買家（朱男）不是一個訂單惡意退款，有多個訂單惡意退款導致的。」有關惡意退款的定義，淘寶客服表示，「買了就退，這肯定是賬戶違規，才會出現這種情況。」至於惡意退款達到多少次數才致帳號被封，客服稱會再去核實，並將結果予以反饋。

朱先生則表示，他是正常購物，在商家沒有出貨的情況下申請退款，不應被認定為違規。而且即便對方發貨，朱男認為自己不滿意也可以申請退款，「這是消費者的權益」。

針對朱男的遭遇，有內地律師認為，惡意退款很難證明，如果確實能夠證明，針對這種惡意行為採取反制措施倒是可以理解。「淘寶認為他應該採取這個措施，首先要證明消費者惡意，第二要有依據，如果都不能證明肯定不行，這就涉嫌過於隨意侵害消費者利益的不正當行為。」

（福建交通廣播）