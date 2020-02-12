【武漢肺炎】武漢書記宣示疑似患者檢測清零　但微博仍不少人求助

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，湖北省委副書記、武漢市委書記馬國強周一（10日）在記者會上宣示，武漢市的目標是周二（11日）完成所有疑似患者檢測的清零。 不過在新浪微博的「肺炎患者求助」話題頁面內，仍有大批身處武漢的網民發布求助訊息，指自己或親友還在排隊等核酸檢測，或急需住院治療。不少人並留言控訴，各種訴求已上報到社區，卻仍然未有得到回應，眼看患者一天一天拖成了危重病人，感覺已經「走投無路」。

湖北省委副書記、武漢市委書記馬國強昨晚（10日）在記者會上表示，已展開全面排查，人數排查的百分比達到99%。（央視）

由於出現症狀的疑似病例太多，重災區武漢的醫療資源一度無法應付龐大的核酸檢測需求。無法確診就難以入院接受治療，此前有內媒報道過，許多患者等到病危甚至去世。早前就有一名女子因母親感染無處收治，在大樓高層的露台敲著鑼求救。

馬國強10日在湖北省新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會上曾表示，截至周日（9日），武漢全市共排查了3371個社區(村)、421萬戶，人數共1,059萬人，戶數排查的百分比達到98.6 %，人數排查百分比達99%。至周一中午，1,499名重症確診患者全部入院。

此外，馬國強還說，武漢市雖然盡了最大的努力來加快檢測的效率，但是到目前為止還沒有完全做到疑似患者檢測清零，該市目標是到周二完成所有疑似患者檢測的清零。

馬國強的言論引起卻不少網民質疑甚至批評。有網民表示，按照網上的求助資訊來說，99%可信度不高；亦有不少武漢人自述，根本沒遇上排查，諷刺道「我是剩下的1%」。

武漢市民在微博發出求助訊息。（新浪微博）

據悉，新浪微博此前開通了「#肺炎患者求助#」超級話題（超話），肺炎患者及家屬可在當中留下詳細資料，相關政府部門已設置專門通道，與求助者核實和對接。香港01記者翻查微博可見，今天求助的武漢民眾仍然不少，網民看到求助訊息後紛紛在微博留言表示難過和氣憤：

「今天不是說99%入院治療了，太難過了，怎麼辦。」 「實際還有多少人沒收治，去超話求助的看看。 」 「建議馬書記每天去肺炎超話看看，有多少人是垂死掙扎的。 」 「看新聞形勢一片大好，看肺炎超話哀鴻遍野，不知道武漢到底有多少沒有床位，無法上報確診的人，可憐的是人民群眾。 」 「看了肺炎患者求助超話，我真的窒息，眼淚一直掉，那不是數字而是一條一條的人命啊。 」

（綜合報道）