【武漢肺炎】湖北、河南、江西多個景區宣布向醫護人員免費開放

新型冠狀病毒導致的武漢肺炎疫情持續蔓延，內地一些省份相繼派出醫療隊赴重災區湖北省支援。部分湖北省內知名景區為表達對醫護人員的感謝，紛紛宣布向醫護人員免費開放。除了湖北，河南、江西也有景區實施同類政策。

國家級風景名勝區九宮山，位於湖北咸寧市通山縣境內，橫亙鄂贛邊陲的幕阜山脈中段，九宮山西連衡嶽，凍結匡廬，廣袤數百里，總面積210平方公里。（網上圖片）

湖北咸寧早前宣布，為表達該市九宮山景區對全國醫護人員的感謝，待景區2020年恢復營業起至2020年12月31日，針對全國所有醫護人員（憑醫師執業證、鄉村醫生執業證、護士資格證等）實行景區大門票免票政策。

推出類似政策的還有湖北恩施州。為感謝醫護人員和對口支援當地的天津市，2月10日、11日，恩施梭布埡景區和恩施地心谷景區相繼發佈公告宣布，自2020年恢復營業起至2020年12月31日，針對天津市民和全國所有醫護人員實行旅遊門票全免政策。此外，地心谷景區對貴州省市民實行旅遊門票全免政策，以感謝貴州的支持。

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同類做法不限於湖北省內。國家5A級旅遊景區河南洛陽白雲山12日也發布消息，自疫情結束開園後至2020年6月30日，白雲山旅遊度假區對全國醫護人員免門票入園。

江西省文化和旅遊廳亦宣布，該省資溪縣域內的大覺山、御龍灣、法水溫泉、野狼谷、大覺溪、真相鄉村等23家景區、鄉村旅遊示範點承諾，自各景區景點恢復運營之日起，全國各地醫護人員持相關證件即可進入資溪縣內任何景區景點免票遊覽，該活動將持續至2020年12月31日。