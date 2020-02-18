【武漢肺炎】直播上課背後突現裸女　老師若無其事繼續講書爆紅

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中國內地防範新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情，各級學校延遲上學，但在「停課不停學」政策下，2月11日起多個省、市開始網上開學，結果出現一堆尷尬的趣事。

有一名學生上網課麥克風沒關，結果家裡的表弟和他媽吵架，全班人和老師都安靜下來聽他倆吵架。還有一名學生說：「我們數學老師吃飯沒關直播，然後四百多人聽他嗦麵，比直播還帶勁，差點給我們笑瘋。」

另一名老師則是下課休息十分鐘期間，忘了關直播，就點起菸來吸煙，被直播平台宣布違規整改。

最離譜的是某省的一名歷史老師，上課上到一半，螢幕中突然出現一名上半身裸露、下半身僅著內褲的女子，這名老師回頭看了一眼，若無其事的繼續上課，結果影片被截頻外傳笑翻各地（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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還有線上的體育課是跟著老師在螢幕前面跳動，結果跳得太劇烈，樓下住戶上門抗議，學生說在上體育網課，讓樓下住戶好氣又好笑。

內地為了讓學生們能在家中學習，透過移動端，幫助學生和老師完成課程教學，這些集體活動，出現很多有趣故事，對於被疫情壓抑許久的師生來說，也成為了難得的放鬆時刻。

多數老師為了能把課上好，非常努力的學習直播，從不熟悉線上產品到熟練用上了直播金句，他們為能吸引同學們注意，還學直播主唱歌跳舞來帶動氣氛，螢幕上的禮物也刷個不停。老師們的學習和適應能力，說明他們真的拼了，有網友稱「老師才是被耽誤的網紅」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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