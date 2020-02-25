【亞非蝗禍】網民籲「吃貨治蝗」　官媒科普：群居蝗蟲有毒不能吃

蝗蟲肆虐非洲，蔓延巴基斯坦及印度等亞洲國家，中國日前已派出蝗災防治工作組赴巴基斯坦援助。 早前傳出「蝗軍」逼近中國國境線，有人擔心蝗災會對中國造成危害，在微博等社交平台上，網民還建議吃蝗蟲止災，引起熱議。 但科技部主管的官媒《科技日報》近日刊文科普稱，群居蝗蟲有毒，不僅動物不會吃，人也無法食用，勸籲網民少點臆想和開玩笑。

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蝗蟲可食可藥用古已有之

《科技日報》的文章指出，吃蝗蟲並不是現代人的專利，蝗蟲可食可藥用，古已有之。《本草綱目》記載，蝗蟲單用或配藥使用能夠治療多種疾病，如咳嗽、氣短、破傷風、急慢驚風、高血壓等。

而大量現代關於蝗蟲營養價值的研究表明，蝗蟲的蛋白含量高達74％以上，絕大多數種類的蝗蟲都含有十多種氨基酸，其多不飽和脂肪酸與飽和脂肪酸比值甚至比大多數動物油脂的都高，油脂質量高於菜籽油而與花生油相近。概括來講，蝗蟲營養成分齊全，蛋白質含量豐富，氨基酸組成合理，脂肪含量不高，是一種高蛋白、低脂肪、低能量且富含礦物質的天然保健食品。

蝗蟲肆虐非洲、巴基斯坦及印度等國，巴基斯坦1月31日宣布全國進入緊急狀態。（AP）

並非任何蝗蟲都能吃

但文章其後引用內蒙古生物技術研究院工程師張志剛的意見稱，人類食用動物，必須要放在人類生產生活環境這個範疇內考慮和實施。「毋庸置疑，我們曾經經歷和正在經歷的疫情早已證明，如果將這一範疇擴大到自然界，是極度危險的，最新研究表明，蝗蟲也不例外。」

張志剛表示，日常餐桌特別是燒烤桌上，很多人吃的炸蝗蟲、烤蝗蟲基本都是人工養殖或散居的。但這並不代表著蝗蟲在任何情況下都能吃，更不等於任何蝗蟲都可以吃。

另據20年來在內蒙古草原觀鳥數十次的郝建光回憶，多年前在觀察百靈鳥的時候趕上過幾次草原蝗災，百靈鳥是蝗蟲的天敵，但是每到蝗災，百靈鳥往往不怎麼吃蝗蟲，這個現象困擾了他多年。

對於這種現象，中國科學院康樂院士、魏佳寧副研究員團隊指出，這是因為蝗蟲能夠在獨居與群居這兩種生活方式間來回「切換」。團隊研究發現，群居型蝗蟲會大量釋放揮發性化合物苯乙腈，而散居型蝗蟲幾乎不合成苯乙腈，並且群居蝗蟲在遭到攻擊時會立即將苯乙腈轉化為劇毒化合物氫氰酸。當蝗蟲大量聚集時，其天敵不喜歡吃蝗蟲，原因便在於此。「這時的蝗蟲，不僅動物不能吃，人也無法食用。」

蝗蟲入侵印巴，位置曾逼近中國國境線。（央視新聞）

「蝗災來襲應少些調侃和臆想」

張志剛也表示，有些動物聚集後，其個體形態和群體顏色會發生變化，這種變化顯然是為抵禦天敵而生。群體動物可能具備了個體和散居動物所不具備的防禦天敵的本領，而中國科學院的研究進展，解釋了蝗蟲具備的這種能力。

他又說，任何一項對自然界研究的重大突破，歸根結底都是要提示人類如何與自然更好地和諧相處；當蝗災來襲時，應該少一些調侃（即開玩笑）和臆想，多一些科普，始終保持對自然的敬畏之心。

（科技日報）