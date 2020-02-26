【武漢肺炎】傳湖北老翁陳屍屋內3日　6歲孫靠吃餅乾充飢不敢外出

湖北十堰市日前發生一宗死亡案件，張灣區某社區人員周一（24日）在為住戶測量體溫時，發現一名71歲的譚姓老翁在家中死亡，只剩其6歲孫獨自留守。 網上有傳言稱，老翁已在家中去世3日，孫子連日來只靠吃餅乾維生。而當被問到為甚麼不出門求助時，男孩回答說：「爺爺說外面有病毒，不能出去」。

死者譚某華的孫子獨留家中，不敢外出。（網上圖片）

綜合內媒報道，事發翌日（25日），張灣區委宣傳部證實，社區人員周一上門排查時發現，譚某華死於家中，嘴角有滲血。他今年71歲，家裏還有一個六歲的孫子。公安、法醫已經介入調查。

張灣區委宣傳部副部長郭瑞兵介紹，關於潭某華的死亡時間和原因正在鑒定中，相關結果稍後將公布。由於潭某華的兒子在廣西暫無法回家，街道、社區正積極處理其的善後事宜。

官方報告稱，譚某華被發現在家中死亡，嘴角有滲血，死因仍在調查。（網上圖片）

對於網傳譚某華「死了三天左右」，郭瑞兵表示，「這是不可能的，張灣區實行戰時管制，社區內網格員每天上門排查居民身體狀況，量體溫，這位老人是東風公司退休員工，他還患有長年的基礎性疾病，這些在街道辦都有記錄。」至於譚某華被發現死亡前登記的體溫是否正常，郭瑞兵稱「肯定是正常的」。

據悉，目前收留譚某華孫子的李女士是一名社區志願者，退休前她曾與譚某華在同一工廠工作。李女士在聽聞譚某華死於家中後，她讓女兒將其孫子抱回家。對於網傳譚某華「死了三天左右」，李女士也指這是不實消息，「他患有冠心病等疾病，身體狀況比較差，再說社區每天都有人上門排查。有人說是社區沒有及時排查，我真的不懂他們為何這樣說。」

目前孩子的父親歸期未定，李女士表示，孩子只要在她身邊一天，她都會盡力照顧好。

（紅星新聞／封面新聞）