湖北醫生1個月接診逾3千病人　家中猝死未染疫不予認定工傷

湖北省仙桃市三伏潭鎮衛生院的醫生劉文雄本月13日在家中猝死，由於他並非感染新型冠狀病毒肺炎，也未在規定的工作時間與地點死亡，市人社局其後作出不予認定工傷決定，引起爭議。目前家屬已決定申請行政復議。

綜合內媒報道，劉文雄的兒子劉航透露，父親于2017年開始患上心臟病，有時會胸口發悶，今年春節前開始出現胸痛症狀。疫情發生以來，基層衛生院的就診壓力很大，父親作為內科醫生一直在一線接診。

劉航提供的一份《醫生每日就診量》統計表顯示，劉文雄在1月12日至2月12日共接診患者3181人，其間休息了兩天，另有一天因為胸痛去醫院做了檢查。

另一份《2020年2月1日至12日門診醫生工作量》統計表中顯示，劉文雄的接診數量超過其他三名門診醫生接診數量之和。上述兩份統計表，得到了三伏潭鎮衛生院一名財務工作人員的證實。

仙桃市人社局出具的《不予認定工傷決定書》部分內容寫明劉文雄的病逝情況： 2月13日5時50分許，劉文雄在家中突發疾病並暈厥，三伏潭衛生院相關人員在接到急救請求後趕到劉文雄家，與先到一步的焦然副院長一起開展搶救。6時14分，劉文雄經現場搶救無效死亡。《居民死亡醫學證明（推斷）書》診斷死亡原因為「急性心肌梗死」。

仙桃市人社局認為，由於劉文雄突發疾病死亡，未感染新冠肺炎，不符合《工傷保險條例》相關規定，決定不予認定或視同為工傷。

值得注意是，在上述《不予認定工傷決定書》中，也肯定了劉文雄在此次新冠肺炎疫情中的工作，並提到，「1月31日，劉文雄醫生就有胸痛、心慌等身體不適症狀，因防疫任務重沒請假治療。」此外，除了門診部的工作，劉文雄還作為醫院發熱門診專家指導組的副組長，累計指導診治發熱病人670人次。2月12日8時至11時30分、13時30分至17時，劉文雄在發熱門診上班，17時許下班回家，22時還有患者電話問診。

因此有內地律師認為，疫情期間，劉文雄的工作時間和工作地點已不限於工作時間的8個小時和醫院，人社部門不能僵化引用《工傷保險條例》，而是應該認定劉文雄醫生死亡為工傷。

（新京報）