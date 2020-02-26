【武漢肺炎】餐廳停開陽澄湖大閘蟹滯銷　蘇州蟹農：每天都在賠錢

據內媒昨日（25日）報道，受到新冠肺炎疫情影響，江蘇蘇州的陽澄湖大閘蟹價格慘跌並且滯銷，主要是因為不少餐廳停開，使得大閘蟹需求量減少。 當地的蟹農稱最近天氣又越來越暖，大閘蟹根本難以生存，每天都在賠錢。

其中當地的蟹農馬曉飛表示，他還有9萬斤（4.5萬公斤）螃蟹，本來要銷給飯店，但現在飯店都不開門，網上銷售情況也不好。原來賣八九十元（人民幣，下同）一斤，現在二三十元也難賣。

馬曉飛又稱，他現在急得睡不著覺。等氣溫升高螃蟹會更易死亡，損失會更大，「差不多今天死100斤（50公斤），明天就要死200斤（100公斤）」。

據內地「惠農網」分析，過春節以後大閘蟹主要在飯店銷售，但是受疫情影響飯店不開。網上銷售也不怎麼好，原因是好的季節過了，而且速遞公司對湖北、湖南、浙江、安徽等一些受疫情影響較為嚴重的地方不開通，即便開通的地方，投遞時間也不保證，因此蟹的死亡、損耗等就比較大。疫情不僅僅對大閘蟹造成很大影響，對蔬菜、水果等農產品也有很大的影響。

網民熱議：

「建議適當捐贈一線醫護人員。」

「想吃吃不到，想賣賣不出去。」

「能快遞嗎？來五斤。」

「我可以過去解決。」

「搞個直播，價格優惠點，分分鐘秒乾淨，要相信國人的消耗能力。」