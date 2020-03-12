【新冠肺炎】社區垃圾車運「愛心肉」　武漢一副區長被立案審查

日前有武漢網民舉報稱，在領取購買的愛心肉時，發現運送「愛心肉」的車輛竟然是一輛滿是污漬的垃圾車。事件引發爭議後，涉事的社區發表道歉聲明，稱垃圾車運肉是由於工作失誤，他們將會「連夜上門收回、集中銷毀」，並追究相關責任。據最新消息，武漢市紀委決定對此事負有領導責任的青山區政府黨組成員、副區長、區新冠肺炎疫情防控指揮部市場供應保障組組長駱蓉黨紀立案審查。而在事發的社區方面，鋼都花園管委會黨委書記徐增堂，黨委委員、管委會副主任周磊予已經被免職，並被立案審查。

據此前報道，舉報者稱，雖然已領取愛心肉，但看到滿是污漬的垃圾車，還是有些擔心，另外有一些早前領過肉的居民也在憂心肉是否是垃圾車運送來的。舉報者還說，相信車會消毒，但居民為有安全感，還是希望社區官員們能工作細緻些。

+ 3 + 2

此事在網絡引發討論，有網民認為，無論如何也不能拿垃圾車運送豬肉，這種工作態度無不暗藏官僚主義、形式主義；而另一些網民則表示，特殊時期可能車輛不夠，請多理解。

社區：連夜上門回收，全面徹底整改

對此，涉事社區鋼都花園的管委會周三（11日）晚8時38分在微博表示，3月11日下午，由於工作失誤，社區在為居民運送集中購買的平價肉過程中，使用一輛環衛車運送了1000份，其中530份已發放，沒有嚴格落實食品清潔運輸的有關要求，對居民群眾的身心健康造成了不良影響，社區為此真誠地向居民表示道歉，同時將迅速整改。

上述微博稱，請購買了這批肉品的居民暫不要食用，社區將連夜上門收回、集中銷毀。保證第二天將同等份量的平價肉安全清潔地送到相關居民家中；將第一時間追究相關責任人的責任，並責令其對平價肉供應造成的損失進行賠償；將深刻汲取教訓，檢討失誤，全面徹底地整改居民保供中的突出問題，保證採取有效措施加強食品安全監管，讓居民群眾吃上肉、吃上放心肉。

武漢市紀委監委網站截圖。

值得注意的是，不少武漢網民也都拍下了城市中垃圾車運送蔬菜肉類的照片，甚至有人發現用垃圾桶運送蔬菜的現象，顯示此次事件並非單一案例。

據湖北省武漢市紀委監委網站最新消息，2020年3月11日，武漢市青山區鋼都花園管委會使用環衛車輛為轄區園林社區居民運送集中購買的平價肉，對居民群眾的身心健康造成不良影響；武漢市紀委決定對負有領導責任的青山區政府黨組成員、副區長、區新冠肺炎疫情防控指揮部市場供應保障組組長駱蓉黨紀立案審查。

鋼都花園管委會黨委書記免職

此外，武漢市青山區紀委監委研究，並報區委批准，決定對鋼都花園管委會黨委書記徐增堂，黨委委員、管委會副主任周磊予以免職，並立案審查。

還有居民發現使用垃圾桶運菜的現象。（網上圖片）

對於前述社區的道歉，亦有不少人感到無法接受，認為不能單純用「工作失誤」搪塞，且質疑社區會否真的銷毀肉品，還是改日換個地方再投放：

「骨灰盒洗洗也能當飯碗唄？」「銷毀的視頻麻煩公布一下，你們這些人不值得相信……保不準會『回收再利用』」「疫情期間浪費1000份肉，神操作」「請購買了這批肉品的居民暫不要食用，我們將連夜上門收回、換輛車發別的小區」「請公布所有涉及用垃圾車運送蔬菜肉品的小區及數量。還應問責，誰拍板的誰執行的？給民眾一個處理結果。」「我合理懷疑故意的……不至於這麼蠢。」

（微博）