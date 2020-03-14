【新冠肺炎】嚴防境外輸入病例　重點國家旅客到廣東省要隔離14天

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情在中國漸見緩和，周五（13日）本土新增確診病例維持在個位數。與此同時，疫情在全球快速擴散蔓延，中國當天亦有7宗境外輸入確診病例，以致多地陸續都出台嚴防境外輸入的措施。其中，在廣東省，當局宣布來自疫情重點國家及地區的旅客，都要實施14天的居家或集中隔離；河北唐山更表明，境外人員瞞報謊報，不但會追究法律責任，確診後相關治療費亦要自行承擔。

據了解，廣東省新冠肺炎防控指揮辦現時已經設立省防控境外重點地區新冠肺炎疫情輸入工作專班，來自重點國家及地區的旅客，以及來自全球各地包括經第三國及港澳口岸，入境前14天內有重點國家地區旅居史的旅客，經廣東口岸入境後都會安排專車接送至目的地，並實施14天居家或集中隔離的措施。

內地多地都有出台措施嚴防境外輸入病例。（中新社）

不論目的地是入境口岸所在城市、省內其他城市及省外城市，旅客都會有專車接送。如果沒有明確目的地，旅客就會由入境口岸所在地指揮部安排集中隔離14天。

值得一提是，廣東省近日經常出現境外輸入的確診病例，最近一次是在周三（11日）。省衛健委指，深圳、中山分別有一宗及兩宗境外輸入病例，其中深圳市的患者周二（10日）乘搭國泰航空從法國巴黎飛抵香港，其後再乘搭的士往深圳灣口岸進入內地。

至於在河北唐山，當地要求境外人員不論是中國公民或外國公民，不論是直接入境或是從國內其他城市中轉進入，抵達唐山後都必須第一時間主動向所在社區（村居）、接待單位或住宿酒店如實申報健康登記，並自覺配合屬地疫情防控部門落實居家或集中隔離觀察、檢驗檢疫等疫情防控措施。

唐山市新冠肺炎疫情防控領導小組辦公室發布的通知更強調，刻意隱瞞接觸史、旅居史，故意謊報病情或拒不執行疫情防控措施，從而引起新型冠狀病毒傳播或者有傳播危險，將會依法追究其法律責任。同時，一旦確診感染新冠肺炎，所有相關治療費用亦要自行承擔。

歐洲中以意大利的疫情最為嚴重。（美聯社）

通知亦表明會繼續執行有獎舉報制度，民眾發現並作出舉報可能違反疫情防控措施的境外人員，經查證屬實就會有3000元人民幣的獎勵。

（綜合報道）