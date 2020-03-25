【基因編輯】北大團隊精準刪除白老鼠特定記憶　有助治療慢性痛症

據內地傳媒報道，北京大學神經科學研究所萬有與伊鳴團隊，近日利用基因編輯技術，在實驗白老鼠的腦中，「精準刪除」特定的記憶。團隊成員之一的北京大學神經科學研究所研究員伊鳴指，今次的研究有望為慢性痛症、成癮等以「病理性記憶」為特徵的疾病治療提供新思路。據了解，相關研究成果已在國際權威學術期刊《科學》（Science）的子刊上發表。

伊鳴介紹，研究團隊在兩個不同的實驗箱中，誘發白老鼠對箱子的恐懼記憶，進而將基因編輯技術與神經元功能標記技術結合，基因編輯特定印記細胞群，精確刪掉白老鼠對其中一個箱子的記憶，同時又完好保留另外一個箱子的記憶。

北京大學神經科學研究所研究員伊鳴。（網上圖片）

伊鳴在接受內地傳媒訪問時指，記憶的編碼及儲存都很重要，但負面記憶的「遺忘」同樣重要。負面情緒的記憶對生存有重要意義，但如果此類記憶過於「頑固」，反而會成為負擔甚至疾病，例如有創傷後遺症。此外，慢性痛症、藥物成癮、慢性壓力等疾病，本質上都是患者在經歷疼痛、毒品帶來的感覺或壓力後，產生難以清除，並且長時間存在「病理性記憶」。「病理性記憶」的具體機制尚不完全清楚，也缺乏有效的治療。

伊鳴表示，由於對於人體對事物的記憶，是由大腦內的「印記細胞」來編碼與儲存，不同的記憶由不同的印記細胞群組負責，故理論上如果能「刪除」記憶，就可能為「病理性記憶」等疾病的治療提供新思路。至於傳統的藥理學或基因編輯技術，僅能大範圍地、非特異地影響神經細胞，無法精確操控有特定功能或解剖特徵的神經細胞群。

（綜合報道）