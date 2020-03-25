【新冠肺炎】網傳抗疫劇《在一起》演員名單　邊個飾演鍾南山？

早前上海耀客傳媒在官方微博上透露，在國家廣電總局組織指導下，將籌拍取材自新型冠狀病毒肺炎疫情的抗疫電視劇《在一起》。內地近日就流傳一份演員名單，其中重要角色中國工程院士鍾南山更將會由內地著名演員陳道明飾演。不過，上海耀客傳媒在回覆傳媒查詢時澄清，此消息不實，又指目前《在一起》還在劇本創作階段，演員遴選工作尚未開始。

取材自新型冠狀病毒肺炎疫情的抗疫電視劇《在一起》。（微博）

按照網上流傳的名單，演員之中不乏時下熱門的「小鮮肉」及一眾實力派男女演員，例如有王凱、楊洋、胡歌、孫儷、李現、楊紫等。

據此前上海耀客傳媒介紹，《在一起》會以疫情期間各行各業真實的人物、故事為基礎並輔以藝術加工，塑造出抗疫前線上各式各樣的平民英雄。《在一起》計劃籌拍20集，每兩集一個獨立故事，每個故事分別由一位編劇和一位導演主創，均由真人真事改編。

鍾南山無疑將會是《在一起》中的重要角色。（新華社）

陳道明被指將會飾演鍾南山。（視覺中國）

上海耀客傳媒形容，拍攝《在一起》是受到千百萬醫護人員、疾控、公安、社區工作人員和義工的「逆行精神」感召，將集結眾多國內現實主義題材創作領域的優秀編劇、導演和一線演員。編劇有六六、秦雯、高璇、任寶茹、馮驥等，導演則有張黎、安建、沈嚴、曹盾、汪俊等。《在一起》預計將於10月在各地衛視和各大互聯網平台同步播出。

（綜合報道）