台灣玩家被指「辱華」　大陸遊戲論壇發「追殺令」

遊戲能夠玩到多認真？中國大陸最大的遊戲論壇NGA（National Geography of Azeroth，艾澤拉斯國家地理）於2020年4月17日凌晨2時多發出公告，表示NGA一向維護國家主權和領土完整，對妄圖分裂國家的意圖絕不姑息，並也對台灣玩家發出「追殺」令，在遊戲中成功打擊台灣玩家將會得到獎勵。

事情起因是在16日晚間，一知名手機遊戲《碧藍幻想（Granblue Fantasy，GBF）》正在舉辦群體性的活動「星之古戰場」，玩家們組成的「公會」將會彼此對抗，而在其中一場對抗戰中，一個台灣玩家的公會在領先後把名字改成「中國武漢肺炎」，讓對抗的大陸玩家公會相當不滿，也將公會名改成「中國台灣井蛙」來「回擊」，並且前往大陸論壇NGA發帖抱怨，認為台灣玩家是「辱華」。

中國大陸玩家舉報辱華。（微博＠NGA玩家社區）

沒想到，抱怨帖子很快遭到NGA的論壇管理員刪除，激起更多玩家的不滿，發出更多的帖子抱怨和追問，但都同樣遭到管理員刪除，甚至被「封號」，不能再發帖。這個時候，大陸玩家又發現台灣玩家的公會又改名成「發文還被刪可憐哪」、「麻煩替論壇想一想好麼」、「言論自由」等等，讓大陸玩家非常錯愕，認為這肯定是因為NGA裏面有「內奸」，才會對論壇的動向這麼清楚，快速的拿來「嘲諷」。

部分大陸玩家開始揚言要「舉報」NGA的管理層甚至是整個論壇，並且將信息散播到微博、微信、百度貼吧等等通路上。NGA管理員這時候出面解釋，表示這些話題「涉及了許多上層部門要求不得出現的內容」，雖然管理員自己也「巴不得順著網線到對岸去」，但是「為了論壇……只能先行鎖隱」，並且建議大陸玩家多多利用遊戲內的舉報機制，還表示在NGA的發帖「對於對岸某些小人的行為毫無作用」。

不過，還是有很多大陸玩家不斷在論壇全站發帖質疑，甚至認為管理員就是台灣玩家公會派來「臥底」的成員，才會有這樣的處理方式；甚至覺得不斷在全站被刪帖的結果更加證實了NGA高層都是「內奸」。最後於17日凌晨1時過後，NGA進行了全站性的「禁言」，事件才暫時告一段落。

NGA官方於17日2時42分在微博上發出公告表示，所有在事件中被封號和禁言的玩家都會進行恢復，在事件中主要負責的管理員將會被停職，並且對台灣玩家公會進行「追殺」，大陸玩家如果讓台灣玩家「吃癟」，就可以領到論壇派發的獎勵。

這不是第一次遊戲因為玩家遊玩內容而引起爭議，於4月初的時候，任天堂公司發售的《動物森友會！》就因為有玩家在遊戲中組合「武漢肺炎」和惡搞中國國家主席習進平的信息，遭到大陸玩家的不滿舉報，而造成在中國大陸全面下架的結果。