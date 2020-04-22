【禽獸不如】借口要幫忙洗澡　江蘇獸父強姦13歲女兒長達9年

江蘇蘇州去年5月揭發有一宗13歲女童遭生父性侵犯案件，受害人甚至是在4歲時就首次被強姦，至案發時已持續長達9年。 內地傳媒報道指，涉事父親犯強姦罪，已被法院判處有期徒刑5年半。

報道指，受害人在去年5月獨自到蘇州市吳中區南區派出所警務室求助，稱「爸爸想害我」。受害人母親其後聞訊趕到，「她說昨晚她爸爸硬要給她洗澡，過程中好像用下體碰了小孩」。據悉，受害人於2006年出生，父母在2018年離異後，就一直跟隨父親李某生活。

受害人首次被父親強姦是在4歲的時候，及後惡夢足足持續長達9年。（資料圖片）

警方深入調查後，確認李某在5月22日晚上，在工作單位的宿舍內，以受害人很久沒洗澡為由強迫一同洗澡，「並在洗澡時採用隱私部位接觸的方式對女兒實施強姦」。警方更發現，李某早有前科，在受害人就讀幼稚園小班時就開始其獸行。李某自2010年起，在安徽老家和蘇州市吳中區的工作單位宿舍內，多次以相同的方式強姦受害人，並且在事後警告受害人不要告訴任何人，包括老師和母親。

報道提到，受害人被李某性侵犯長達9年，但期間曾有不堪其辱而向母親及老師求助，卻未能得到足夠的重視。受害人升上初中後，由於長期被李某性侵導致精神、心理出現問題。老師察覺後詢問原因，受害人將遭遇和盤托出，老師立即聯繫受害人母親，但受害人母親卻稱工作忙碌，沒有時間理會。

及後受害人的狀態愈來愈差，成績一落千丈，老師再次與受害人母親聯絡。受害人母親就稱有聽到受害人提過，但並沒有在意，而且帶受害人到醫院檢查身體時，亦沒有發現任何問題。

受害人長期被李某性侵，導致精神、心理出現問題。（資料圖片）

案件在去年9月開審，李某在庭上非但沒有認罪懺悔，反而堅稱只是在幫受害人洗澡時一時糊塗，而且並沒有實施強姦。但蘇州吳中法院最終都根據警方的偵查結果、受害人具體清晰的陳述，以及可以相互印證的證人證詞，認定李某姦淫不滿十四周歲幼女，其行為構成強姦罪，判處其有期徒刑5年半。同時，法院認定李某不宜再擔任監護人，撤銷其監護人資格，並指定母親為監護人。

報道引述承辦案件的法官指出，蘇州吳中法院近幾年受理的不滿14周歲女童被強姦、猥褻案件中，犯罪者多是「熟人」，包括鄰里、親屬、父母的朋友、同事等。此類人犯案的隱蔽性高，且大部分受害人都缺乏對性侵的分辨能力和防範意識，在被性侵後不能辨識其性質和後果，導致出現長期、多次遭受侵害的情況，使身心帶來極大創傷。更嚴重是，被性侵的未成年人成年後，由於心理極度自卑，不善於與他人溝通，往往會有輕生的念頭或行為發生。

（澎湃新聞）