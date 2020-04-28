廣州日式餐廳菜名被指不雅低俗：火辣蒼井空、小三一家人

廣州一家熱門「網紅」日式餐廳，近日被指「低俗當有趣」，以不雅用語命名菜式，例如「火辣蒼井空」、「小三一家人」等。

《南方都市報》報道，廣州市民陳先生表示，早前光顧一家網紅日式餐廳，發現有部分菜式以不雅用語命名，例如「小三」等。他的朋友一笑置之，陳先生卻認為是「低俗當有趣」。

據報道，該餐廳在廣州有多家連鎖店，餐廳點評人數、套餐銷量都很高，是一家標準的「網紅」餐廳。餐牌上約有80道菜式，大多都是正常描述菜品內容的名字，但也有8至9款名字用詞較露骨，例如「一夜7次郎」、「小三一家人」、「火辣蒼井空」、「白雪公主黑森林」等。

「火辣蒼井空」以日本前AV界天后蒼井空命名。（IG:aoi_sola）

陳先生認為，餐廳低俗菜名會影響廣州的城市形象，「廣州是大城市，餐廳裡這樣低俗的菜名，讓不知道的遊客看到，還以為我們喜歡這種風格。」

對於菜品命名方法，報道引述餐廳一名店員表示，起名只是取一個諧音，例如「7次郎」指刺身的片數，具體的菜品內容他們都有標註，也有挺多顧客會點這些菜品；另一名店員則表示，菜品名字都是老闆取的。

上海連鎖炸雞店「叫了個雞」因店名及宣傳涉有不良意識，遭到罰款。（網上圖片）

因「取名低俗」導致餐廳被勒令整改的新聞，不時在內地出現。比如，2017年底，上海連鎖炸雞店「叫了個雞」就因店名及「和她有一腿」等菜名含有性暗示，被指宣傳手法「違背社會良好風尚」，罰款50萬人民幣。「叫了個雞」後改名為「叫了個炸雞」。

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