浙江網紅黑天鵝慘變盤中餐　殺鵝兇手：牠啄我又兇我

浙江金華浦江翠湖的飼養員近日報警稱，公園內一隻黑天鵝離奇失蹤，懷疑被人偷走。 警方後來通過監控錄影片段鎖定一名疑犯吳姓男子，並到其身處的出租屋調查，卻發現屋內黑色羽毛散落一地，遭人擄走的黑天鵝已經成為「盤中餐」，變成一鍋「殘羹剩湯」。

浦江翠湖原本有4隻人氣黒天鵝。去年1隻黑天鵝病死，1隻黑天鵝成為「盤中餐」，現在只剩下一雌一雄2隻黑天鵝。（影片截圖）

綜合內媒報道，浦江翠湖的4隻黑天鵝自2016年夏天在湖中安家，備受市民和遊客喜愛。其中一隻黑天鵝曾於2018年被盜，後來經過警方追尋在半小時內找回來。及至今年4月29日，其中一隻黑天鵝神秘失蹤，懷疑再次被人偷走。

民警得悉後通過查閱翠湖周邊監控片段，發現當日下午2時左右，一隻黑天鵝緩緩遊到了湖中小島的觀水台邊棲息，三人出現在畫面中，其中一名男子來回走動，手上拿著一根木棍和一個紅色袋，最終提著袋子倉皇離去。

吳男來自貴州六盤水，在浦江務工已經三年。他指黑天鵝已被宰殺燉湯。（看看新聞）

事發翌日凌晨，民警在一間出租屋內找到擄走黑天鵝的賊人吳男，對方承認黑天鵝已經被他宰殺掉和吃進肚子裏。吳男供述，事發當日他和妻兒來到翠湖遊玩，看到淺灘上有一隻悠閒的黑天鵝，感到非常好奇，於是拿起棍子上前挑逗，不料黑天鵝被激怒後伸長脖子，試圖拿嘴巴去啄吳男。

吳男稱，「我也有點生氣了，就用棒子去打了牠的脖子，牠的腦袋就斜下來了，然後牠還在很兇地對著我，我就繼續敲牠的頭了。」他把黑天鵝打暈後，將牠裝進了附近撿到的一隻麻袋內，並帶到朋友家後燉湯食用。

吳男還說，「黑天鵝肉質很粗糙，一點都不好吃，但是聞起來特別香。」目前他已被警方行政拘留。

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