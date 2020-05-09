閱文集團標註《西遊記》獲吳承恩授權惹議　網民：也請催稿曹雪芹

騰訊旗下的閱文集團在捲入「霸權合同風波」後，遭到內地網絡文學作者抵制，突然變成「眾矢之的」。近日內地網民「翻舊賬」，指閱文集團經營的起點中文網，竟然標注《西遊記》已獲明代作家吳承恩授權，還稱該小說由起點中文網「首發」。 事件在微博引起熱議，有網民更開玩笑稱：「也能幫我問問曹雪芹先生啥時候更新後面的紅樓夢嗎？」閱文集團則於周六（9日）回應表示，網上流傳的為舊版本截圖， 並指其在2017年已經對後台進行優化，標註為第三方內容提供商授權。

根據網民提供的截圖，起點中文網在《西遊記》的封面特別注明: 「本作品由作家（明）吳承恩授權起點中文網製作發行，侵權必究。」此外，這本《西遊記》還顯示，此書由起點中文網「首發」，並有「簽約」「VIP」等標簽。

閱文旗下起點中文網中在《西遊記》一書描述中，聲稱獲明代作家吳承恩授權。（網上圖片）

《西遊記》是中國《四大名著》之一，成書於16世紀明朝中葉，一般認為作者是明朝的吳承恩。根據伯爾尼公約，作者去世後50年，作者作品的著作權就進入公有領域，使用公版書不會侵犯作者的版權，也無須再徵得作者和繼承人的同意並支付版權費用。目前內地的《著作權法》也規定，著作權的保護期為50年，從作者來死後開始計算，到作者死亡後第50年的12月31日為止。而吳承恩在1582年去世，至今已經超過400年。

網民熱議：

「麻煩聯繫一下曹雪芹，我想看正經的後四十回。」 「打擾了吳先生。」 「人家都是上面有人，這個是下面有人啊。」 「傳說中的陰陽合同。」 「真實的穿越劇。」

閱文：2017年已優化系統

閱文方面表示，《西遊記》等作品中標有「簽約」和「授權發布」的字樣，是指起點中文網和內容提供商的簽約，並取得其正規授權，作品中標有VIP指的是收費產品，以確保出版內容頻道和原創內容頻道標注的一致性。

起點中文網中在《西遊記》一書描述中，附有「首發」、「簽約」等標籤。（網上圖片）

閱文稱，2017年作品上架時，產品首頁頁面顯示不完整，未將「某某出版社授權起點中文網電子版」全文展示。同時作品上架時後台機器自動抓取了吳承恩的作家名，引發了誤解。2017年收到誤解反饋後，產品就立即做了優化，均增加了「第三方內容提供商授權」的字樣。

翻查資料，內媒確實早在2017年已報道過「吳承恩授權簽約起點中文網」事件。但此事如今再次被提起，外界推測與閱文集團近日被指逼迫作家簽署新合約，剝削作家利益有關。5月5日，內地部分作家更發起「五五斷更節」，集體在當天拒絕更新網絡小說的連載，以抗議平台方「閲文集團」的新合約和新政策。

網上流傳的新合同條款內容，對作家而言極度苛刻。（微博）

據網上流傳的新合同條款，與閱文簽約的作家須承擔的義務相當多，除了交出所有版權外，閱文集團在使用版權時，作家不會得到收益。此外，條款亦列明閱文集團有權使用作家所有社交帳號；作家在簽約時就要提供大綱、字數及完成時間，未能完成約定就會視作違約；閱文集團擁有作家完成作品一年內發布其他新作品，以及一年後發布第一部作品的優先權；閱文集團對作家的作品不滿意，可自行找他人續寫等。

閱文集團事後發聲明解釋，稱包含上述條款的合同早在去年9月就已經推出，已經著手重新審視，將會與作家們進行廣泛的溝通，對於不合理的條款會做出相應的修改。

（綜合報道）