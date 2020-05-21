網傳「全國統一停辦因私護照」　內媒求證：為旅遊辦證基本勸退

內地網上近日流傳消息稱「全國統一停辦因私護照」，民眾除非能提供相關資料證明是留學、工作、奔喪等，否則都不準辦理因私護照。 對此，上海靜安區的出入境辦證點工作人員否認是「停辦」，但不諱言建議待疫情結束後才辦理因私護照，「你現在辦出來也沒地方用啊。」與此同時，上海出入境管理局亦在微信公眾號上發通知，表明可網上預約辦理護照，但「旅遊等非要出境事由除外」。

對於「全國統一停辦因私護照」，有來自江西南昌的網民稱確有其事，其已到期的護照無法更新，諮詢公安部門後獲告知是「上面下了通知」。另一名在雲南昆明的網民亦稱，昆明官方已明確表示因為疫情關係，暫時不能辦理因私護照。

上海出入境管理局在微信公眾號上發通知，表明可網上預約辦理護照，但「旅遊等非要出境事由除外」。（微博）

上海靜安區出入境受理點的工作人員在受訪時就否認是「停辦」，明確告知「可以辦」。工作人員並提醒，在自助機器刷身份證填表時，如果表格中勾選申領原因為「旅遊」時，會導致無法申領成功。工作人員直言，如果必需是要現在申領普通護照，申領原因中不要勾選「旅遊」，建議盡量還是等疫情結束再辦理。

內地傳媒隨後向雲南昆明、上海、北京的出入境部門客服查詢，其中昆明方面表明因為疫情，暫時不能辦理出國旅遊事宜的因私護照，上海的客服同樣表示由於全球疫情嚴峻，建議暫緩辦理因私旅遊的護照。至於北京的客服則稱，一般只針對特殊人群提供辦理服務，因私旅遊的話一般不建議辦理，「執意要辦的話，可以去現場試試看。」

（綜合報道）