內地三星手機傳大規模系統故障：黑Mon、亂碼、自動重新開機

內地有多名三星（Samsung）手提電話用戶發文，稱在昨日（23日）凌晨起，電話突然出現故障，出現黑mon、亂碼等情況，受影響的手機型號包括S8、S9、S10，甚至是最新款的S20。 針對事件，三星（中國）投資有限公司同日中午回應稱，已收到部分用戶反映，公司正在積極排查原因，並將儘快提供解決方案。

23日凌晨起，大量三星手機用戶在微博發文稱，自己的電話出現故障，問題包括亂碼、自動黑屏關機、不斷重新開機等。多名用戶表示，其手機不能開機，也無法正常使用。當日，有不少手機出現問題的客戶，前往三星售後服務中心尋求協助。

不少網民在微博反映自己的電話出現故障：

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有分析認為，出現這種情況，可能是三星的伺服器受攻擊。也有網友推斷，三星手機應是遇到時間bug或服務器崩潰，解決方法是關閉自動更新、備份手機資料等。內媒《21世紀經濟報導》則指出，有手機維修人員表示，問題應出現在鎖屏APP，而導致鎖屏APP出現bug的原因是農曆閏4月。

同日上午11時許，三星中國在官方微博發文指，已經收到部分用戶對於系統問題的反饋，目前正在積極排查原因，並將儘快提供相應的解決方案。​​​​