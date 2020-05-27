【中國登山隊登頂】點解唔用無人機？　測量珠穆朗瑪峰之你問我答

中國的珠穆朗瑪峰高程測量登山隊在5月27日早上11時整成功登頂，將會在峰頂豎立覘標，安裝GNSS（全球衛星導航系統）天線，以便進行各項峰頂測量工作。 讀者或許會有疑問，現今科技發達，為何不使用無人機，要派人甘冒生命危險登上峰頂、「高程測量」是指甚麼、中國登山隊登頂後具體要做甚麼等。 以下將會以問答形式一一說明。

中國登山隊在5月27日早上11時整成功登頂。（新華社）

Q：珠穆朗瑪峰高程測量是測甚麼？

A：珠穆朗瑪峰高程測量的核心是精確測定珠穆朗瑪峰的高度，測量成果可用於地球動力學板塊運動等領域研究。精確的峰頂雪深、氣象和風速等數據，將為冰川監測、生態環境保護等方面的研究提供第一手資料。

Q：如何獲得珠穆朗瑪峰精確的高度？

A：在合適的天氣下，測量登山隊將攜帶覘標、GNSS接收機、雪深雷達、重力儀和氣象測量設備等前往珠穆朗瑪峰峰頂，為精確測量採集數據。之後，相關部門將對數據進行綜合處理，精確計算出珠穆朗瑪峰的高程。

Q：珠穆朗瑪峰為甚麼有兩個「身高」？

A：1975年中國測定的珠穆朗瑪峰高度為8848.13米，2005年測定高度為8844.43米。這是由於2005年有了雪深雷達，可以把雪面精確測出來了。

珠穆朗瑪峰。（新華社）

Q：珠穆朗瑪峰為甚麼要反覆測量？

A：隨著時間推移，珠穆朗瑪峰高程也在跟隨地理板塊變化不斷變動。5年前，尼泊爾經歷了一次強烈地震，震中距離珠穆朗瑪峰有220公里左右。地震會給珠穆朗瑪峰帶來甚麼影響，今次的高程測量或許會提供答案。

Q：為珠穆朗瑪峰「量身高」為甚麼不能用無人機代替？

A：專業測繪人員登頂，有助於GNSS等多種測量技術，更準確地獲得數據。覘標必須由人帶上峰頂，在山腳布設的觀測點，就能更精確地照準峰頂的測量目標，從而測得精確的角度和距離。GNSS接收機、雪深雷達、氣象測量和覘標等儀器都需要人攜帶至峰頂。此外，峰頂氣流不穩定，常有大風，加上氣溫較低，測量型無人機目前尚無法在峰頂飛行，也尚無機械人在峰頂作業的經驗。

據了解，中國的登山隊是由兩批人組成，分別是專業登山運動員及自然資源部第一大地測量隊測繪人員，是中國專業測繪人員首次登頂珠穆朗瑪峰測高。

登山隊在峰頂展開測量工作。（新華社）

測量型無人機目前尚無法在峰頂飛行，也尚無機械人在峰頂作業的經驗。（中新社）

Q：登山隊員都做過哪些訓練？

A：1月12日起，登山隊就在北京開始集訓。4月5日，登山隊抵達珠穆朗瑪峰大本營進行高海拔適應性訓練。期間接受體能、技術、登山理論等方面的系統訓練。此外，還有訓練使用測量儀器。

Q：登頂測量一共分幾步？

A：一共有七步。第一步是從大本營出發抵達海拔5800米的中間營地；第二步是抵達海拔6500米的前進營地；第三步是途經北坳大冰壁後，抵達海拔7028米的一號營地；第四步是途經大風口，抵達海拔7790木才二號營地；第五步是抵達海拔8300米的三號營地；第六步是經過海拔8700米的第二階梯後登頂；第七步是在峰頂豎起覘標，與6個交匯點同步展開測量。

中國登山隊的路線圖。（人民日報）

Q：中國在本次測量中使用了哪些高科技？

A：北斗衛星導航系統首次用於珠穆朗瑪峰測高；大量裝備國產化，無論是可靠性、精度等都比2005年時完全不同；運用航空重力測量技術，提升測量精度。