【新冠肺炎】在武漢五次病毒檢測均陰性　成都婦確診無症狀感染者

內地的新型冠狀病毒肺炎疫情反彈，其中四川成都在周五（19日）新增一宗無症狀感染者。 患者來自湖北武漢，在武漢期間多次接受病毒檢測，均為陰性反應，未料離開武漢抵達成都後12天，就被檢測出是陽性反應。

據了解，患者是46歲的女性，常住於湖北武漢，曾經分別在4月12日、4月18日、4月21日、4月30日、5月20日，共5次接受病毒檢測，結果均為陰性。至6月3日，胥女再次接受病毒及血清抗體檢測，其中病毒檢測結果為陰性，IgM陰性、IgG陽性。

專家指，胥女的情況其中一個可能或是假陰性。（中新社）

根據當局公布的行蹤，胥女在6月5日乘搭火車前往成都，當天轉車往家鄉德陽市，並於翌日再乘搭私營車輛返回成都。胥女先後在6月7日、6月8日、6月11日、6月12日、6月15日、6月16日，分別到成都多間醫院的肝膽外科、胃腸外科、耳鼻喉頭頸外科、婦科等就診，結果就在6月18日進行入院前篩查時，被檢測發現對病毒陽性呈陽性反應。由於並沒有其他異常症狀，胥女獲診斷為無症狀感染者。

對於胥女的情況，華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院急診科主任、博士生導師張勁農教授就認為，基本可排除胥女是在武漢新近受病毒感染的可能，認為有三種可能性，一是赴成都旅途或在當地醫院就診過程中，與無症狀感染者有接觸；二是病毒檢測結果可能為假陽性；第三是有可能是胥女的腸道有攜帶已經失去感染活性的病毒基因片段，通過糞口傳播污染呼吸道黏膜。張勁農指，有研究表明失去活性的病毒基因片段不具備傳染性，但可長時間在大便中存活。

（綜合報道）