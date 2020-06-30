險被父母逼婚嫁給鄰村男子　茂名17歲少女重新上學考高中

17歲女孩小閑（化名）在婚禮前一日到鎮上婦聯舉報，自己遭到父母逼婚。當地民政部門與派出所介入後，雙方家庭才在退婚協議上簽字並按下指印，原定的婚宴也被取消。 目前，小閑已重新上學，為來年的中考（按：內地升讀高中的考試）作準備。

小閑希望考上高中彌補遺憾，目標是讀大學。圖為資料圖片，非文中當事人。（中新社）

早前報道，小閑今年17歲，2017年初中畢業後，跟隨父母到深圳某工廠務工。今年春節期間遇到疫情，此後工廠連續停工數月，小閑的父母趁機為女兒張羅婚事，找媒人介紹鄰村一名22歲男子作為相親對象，並收取對方5萬元人民幣的禮金。

然而，小閑和該名男子見面僅6次，她本人不願嫁，而且未成年屬於違法行為，卻被母親反駁和痛駡。到今年6月1日，將要結婚擺酒的前一天，小閑到鎮上婦聯舉報，在民政部門與派出所介入後才得以退婚。

父母扣起高中錄取通知書

小閑表示，自己從小是留守兒童，父母只想讓她早早打工嫁人，她卻希望重新上學，所以在5月瞞著父母，以往屆生的身份報名今年的中考。而在舉報當日，她更意外獲知自己3年前其實成功考上高中，父母卻以其初中時收到學校投訴為由，反對其讀書，並扣起學校的錄取通知書，使她當時錯認自己沒有考上。

目前，小閑已重新上學，校方同意她以往屆生身份旁聽複習中考。小閑說，希望考上高中彌補遺憾，「無論如何，我都要努力試試，我的目標是讀大學。」