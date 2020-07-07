濟南擬規定的士司機需有高中及以上學歷　網民批就業歧視

山東濟南城鄉交通運輸局官網上周五（3日）發布公告，公開徵求「濟南市客運出租汽車管理條例（草案徵求意見稿）」的修改意見和建議。當中提及，為提高的士服務品質，擬規定報考的士駕照需具備高中及以上學歷，引發熱議。 不少網民認為，高中並非義務教育階段，新規存在明顯就業歧視，有違法之嫌。

這份公告稱，擬對現有管理條例進行修改，是為了加強濟南市的士行業管理，給市民提供高品質的士出行服務。當中擬在申請客運（巴士）、的士司機的從業資格，增加「取得高中及以上學歷」的門檻，引發網民批評。

濟南擬規定的士司機需有高中及以上學歷，引發網民爭議。（人民網）

內地各地規定報考的士駕照的資格，絕大多數沒有學歷限制，僅部分地方規定須有基本的初中學歷。多名網民在微博留言質疑，高中並非義務教育階段，為何強制要求高中學歷？許多人認為，服務品質不能與學歷畫上等號，有高學歷不見得人品素養就好；還有網民批評新規簡單粗暴，明顯存有就業歧視，有違反勞動法、就業促進法保護的平等就業權。

不少網民認為，對的士司機要求高中學歷有違平等就業權；但亦有人指出，在當地搭乘的士的經驗很差，認為有必要提高司機入行門檻：

「以後直接出法律把人分三六九等得了。」 「學歷又不等於教養與人品。」 「離譜，低於高中學歷的人就不能開的士賺錢了？憑甚麼」 「我剛來濟南兩個月，打車次數還蠻多，沒有一個濟南的的士師傅給我留下好印象……繞路，拒載，中途拉客，發票故意不留車牌號，不勝枚舉」 「與其對學歷有要求，不如對司機的職業道德規範做一些考核，設置門檻」

據內媒報道，這項新規也遭到多數濟南的士司機反對，他們擔心未來就業遭到高學歷新人排擠。一項針對600多名濟南的士司機的抽樣調查顯示，初中及以下學歷的佔58.16%。

報道稱，濟南市城鄉交通運輸局18日將舉行上述條例修改立法聽證會，預期高中學歷新規將成為會中爭議焦點。

（綜合報道）