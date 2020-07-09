網絡授課後忘關直播　中山大學已婚男教授微信鹹濕對話嚇呆學生

廣州中山大學一名教授近日以網絡方式向學生授課，惟課堂休息期間忘記關閉其電腦屏幕畫面的直播，被學生們看到他陸續與3名女子互傳曖昧及約炮訊息。事件在網上流傳後引起轟動，而校方在接到舉報後，已對涉事教授停職處理。

綜合內媒報道，中山大學海洋科學學院王曉瑋教授在直播上網課的休息時間中，因未關閉直播，微信聊天對話框的內容被學生看到。根據網絡流傳的聊天記錄圖片顯示，1名被標註為「南沙地產8」的女子先是傳訊息說「牙癢」、「想咬人」，但遭王教授以「今天比較忙」拒絕。王教授隨後還說：「你肚子應該開始大了吧，還能做愛嗎？怕壓壞你。」言語之間透露了「南沙地產8」應該是一名孕婦。

中山大學教授王曉瑋的微信聊天在視訊授課過程中曝光。（網上圖片）

中山大學教授王曉瑋的微信聊天在視訊授課過程中曝光。（網上圖片）

根據網民爆料，學生接下來看到中山大學的一名林姓女子在微信上約王教授去廣州塔吃飯，王教授這次很爽快就回覆稱「甚麼時候都可以」，但很快又跟另一名被標註為「南沙地產10號」的女子安排時間約會。王教授對「南沙地產10號」說：「我12點下班，可能開車過去會稍微晚一點點」，接著又開始打字稱「要不我們在珠影那裡先吃飯，找個酒店做愛，然後」。

網民稱，學生事後透露，當時有同學以假藉提問來「提醒」老師，但對方並沒有回應，後來才有人直接告知「老師，我們能看到你微信對話」。

中山大學發布王曉瑋不當行為引發嚴重教學事故的處置通報。（中山大學新聞網）

上述的聊天記錄在網上流傳後引起熱議，中山大學校方隨即發出聲明稱，「7月6日，我校收到關於教師王曉瑋教學期間不當行為的情況反映。當天下午，在初步核查有關事實的基礎上，學校即決定停止該教師的教學工作，並成立調查小組啟動相關調查。」

校方的聲明還稱，「經調查核實，王曉瑋於7月6日上午線上授課期間，作出不當行為並已構成重大教學事故，嚴重違反教學紀律。7月7日上午，校長辦公會研究決定，根據有關規定，給予王曉瑋調離教學崗位的處罰。學校調查小組繼續調查其違反師德師風等其它問題，並根據調查結果依法依規進行後續處置。學校對違反教學紀律和師德師風的行為，始終堅持零容忍，一經查實，絕不姑息。」

王曉瑋已被中山大學停職處分。（網上圖片）

中山大學海洋科學學院黨政辦公室一名工作人員周三（8日）回應稱，此事以校方公布的處理結果為准。報道指，王曉瑋過去曾在香港城市大學做研究助理，2010年獲得中山大學博士學位後，同年進入中山大學生命科學學院，從事博士後研究工作，並在2年後正式進入中山大學海洋學院工作，目前為中山大學海洋學院副教授，同時也是碩士生導師。

（綜合報道）