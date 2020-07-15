上海網紅為博出位直播跳黃浦江　遭民警撈起後罰行政拘留5日

上海一名直播平台男主播近日為了表現自己的勇氣，並博取網上粉絲的關注，竟然直播在上海外灘跳黃浦江，最終遭到行政拘留5日的處罰。

上海一名直播平台男主播近日直播在上海外灘跳黃浦江。（《澎湃新聞》）

內媒報道指，在7月10日下午5時多，涉事男主播在外灘北京路觀景平台撐起三腳架，搭起設備開啟直播後，站上了江邊護欄。當時消防隊員、外灘巡邏執勤保安、救護車均趕到現場，公安巡邏艇也在場準備。

然而男主播完全不顧現場民警和圍觀人群的勸阻，專注於網上直播，其後縱身躍入黃浦江中。由於當時外灘遊客熙攘，男主播直播跳江引來不少群眾圍觀。

民警將男主播撈起並送醫檢查。據調查，該男主播平均每周做二、三次直播，目前擁有粉絲5千多人。最近，該男主播因網上言論攻擊而心生不滿，為了表現自己的勇氣，博取網上粉絲的關注，於是直播跳江。雖然事發時直播平台快速封鎖了該男主播的帳號，但仍有一千多名網友為男主播的直播影片點讚。

最後，警方對男主播擾亂公共場所秩序的違法行為，作出行政拘留5日的處罰決定。

網民熱議：

「浪費公共資源。」

「跳下去不救他他就不會跳了。」

「這下子腦子徹底進水了。」

「這年頭什麼人都有。」

（《澎湃新聞》）