颱風「黑格比」襲浙江吹爛向海樓盤玻璃　六旬婦關窗墮樓身亡

今年第4號颱風「黑格比」於4日（周二）凌晨在浙江登陸，台州玉環市渝匯藍灣國際住宅區內部分高層住宅整面窗戶完全破碎，房間內一片狼藉。 有傳一名女子被風扯脫墮樓身亡，玉環市委宣傳部一名工作人員則表示，該女子在關窗時因外窗被風吹落，不小心墮樓身亡。

台州一個住宅區部分窗戶完全破碎，房間內一片狼藉（點圖放大）：

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綜合內媒《澎湃新聞》、《南方都市報》等報道，渝匯藍灣國際小區背山面海，屬於海景小區。從網上流傳的照片看，此次颱風過境後，住宅區多個住戶房屋受損嚴重，輕則陽台玻璃碎裂，重則整個陽台牆面被刮走。

其中一張照片顯示，一名神情哀傷的男子抱著一名躺在地上的女子，該女子似已無知覺。報道指，墮樓身亡的是一名62歲的女子，事發地點位於住宅區20幢11樓。玉環市委宣傳部一名工作人員表示，該女子在關窗時因外窗被風吹落，不小心墮樓身亡。

居民陳女士則表示，她的單位是位於15及16樓的複式單位，當晚15樓的客廳及16樓睡房的窗戶玻璃都吹破，之後全家都走到地下車庫躲避。

颱風過後，該住宅區一片狼藉，遍地都是碎玻璃。在中央花園裡，樹木被攔腰折斷，甚至還有很多從居民家裡吹落的家具及電器，包括洗衣機、桌子及晾衣架等。

颱風過後，該住宅區一片狼藉，中央花園裡有很多從居民家裡吹落的家具及電器。 （《台州晚報》）

據中國氣象台，4日凌晨3時30分前後，颱風「黑格比」的中心在浙江省樂清市沿海登陸，登陸時最大風力有13級，最大風力出現在台州玉環市。玉環連續5小時以上出現10級以上風力，最大陣風達每秒55米，打破了當地最大風速紀錄。

曾因品質問題需整棟樓拆除

渝匯藍灣國際住宅區由浙江渝匯置業有限公司開發，浙江實事集團承建。該住宅區因品質問題備受媒體關注。據當地多家媒體2011年報道，該住宅區17號樓出現沉降傾斜，地下室一根框架柱被壓碎約20厘米。專家調查認為，大樓樁基承載力不足為主因，該棟住宅樓此後被全部拆除。此事之後，該住宅區另一棟樓又出現開裂現象。

（綜合報道）