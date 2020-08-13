【蝗蟲來襲】中國科學家發現蝗蟲聚集原因　未來或可部署陷阱誘殺

國際頂級學術期刊《自然》（Nature）日前發表一份由中國科學院、中國科學院大學、河北大學團隊的研究人員合作完成的研究報告，研究人員發現導致蝗蟲聚集的信息素（pheromone，費洛蒙），是一種名為4-甲氧基苯乙烯(4VA)的小分子有機化合物。 研究人員認為，上述發現為蝗蟲防治新策略的發展提供見解，例如可以在野外部署人工合成的4VA，以將蝗蟲引誘進入陷阱，繼而一網打盡。

報告以分布最廣、最危險的蝗蟲物種之一飛蝗（Locustia migratoria）作為研究目標。研究人員發現，蝗蟲會釋放4VA，其對所有年齡段和性別的飛蝗都有強大的吸引力。如果四五隻散居蝗蟲被安置在一起，牠們也會開始產生和釋放4VA，甚至能夠吸引野外的蝗蟲。

研究人員發現導致蝗蟲聚集的信息素，是一種名為4-甲氧基苯乙烯(4VA)的小分子有機化合物。（澎湃新聞）

另一方面，蝗蟲會以特定的感覺細胞檢測4VA，被稱為錐型感受器（Basiconic sensilla），其存在於蝗蟲的觸角內。研究人員發現，4VA會與一種名為OR35的特定嗅覺受體結合。

報告指出，使用基因編輯技術CRISPR-Cas9敲除OR35後，會顯著降低飛蝗觸角的電生理反應，降低4VA的效果。換言之，4VA對於缺乏OR35的基因改造蝗蟲吸引力較小。研究人員通過田間誘捕實驗，成功驗證4VA對實驗種群和野生種群的吸引力。

基於上述發現，研究人員強調幾種值得未來探索的可能場景，例如可在野外部署人工合成的4VA，將蝗蟲引誘進入陷阱，然後將牠們殺死。此外，亦可以釋放一種可以阻斷4VA活性的化學物質，阻止蝗蟲聚集和遷移。

（綜合報道）