九旬仍每日返工　中國小兒心胸外科鼻祖丁文祥獲評「最美醫生」

今日（8月19日）是內地醫師節，據內媒報道，上海一名91歲的醫生丁文祥獲評「最美醫生」。作為中國小兒心胸外科鼻祖，丁文祥如今仍然每日去醫院上班，每周五堅持為患者門診。他表示，有很多病人是從外地趕來，他不捨丟掉自己的技術，「外地病人也需要得到我的幫助，只要我身體還能動，我能看就看。」

報道稱，從醫近70年的丁文祥，組建了中國第一個小兒心胸外科，研發了中國首套專門用於小兒心臟手術的外科手術器械，被外界稱呼為小兒心臟「魔術師」。1954年，丁文祥自醫學院畢業後，進入廣慈醫院（現上海瑞金醫院）成為成人外科醫生，但當國家衛生部門宣布要成立兒科系時，他選擇加入這個當時的新學科。

年輕時的丁文祥（左1）為患兒做檢查。（澎湃新聞）

丁文祥說，當年兒科手術並不起眼，就是闌尾炎之類的簡單手術，沒有人願意去做，但他轉入兒科後，深深感受到孩子的天真活潑給自己帶來的快樂，愈發有了作為兒科醫生的成就感。

1958年，丁文祥用舊式血壓表改裝成空氣灌腸器，用以治療小兒腸套疊，當時有100名患兒在廣慈醫院因這一技術獲益，而這一產品也推向全國，讓更多的孩子避免手術帶來的創傷。及至1960年代，他逐步填補了小兒外科專業治療的多項空白，並將目光投向難度最大的分支——小兒心胸外科。

如今的丁文祥仍堅持到醫院上班，為患兒查房、看門診。（澎湃新聞）

丁文祥表示，當時在搶救室裏死亡的患兒，有一半是因為先天性心臟病未得到及時治療，而導致心衰死亡，而國外都通過開刀來挽救這些孩子的生命。1963年，丁文祥轉至新華醫院任職，把所有研究精力集中在小兒心胸外科的發展上。1974年，丁文祥組建了中國第一個小兒心胸外科，但當時引入針對心臟的這類高端醫療設備非常困難，於是他決心自主研發中國第一部小兒人工心肺機。

1974年5月23日，丁文祥為一名3個月大的室間隔缺損的患兒開展手術，開創了中國小兒先心病外科手術的先例。此後，他又赴日本學習世界一流的體外循環技術，並系統地引入中國。1985年，首例使用國產膜肺的深低溫停循環心臟直視手術成功實施。

1998年6月1日，由丁文祥發起的上海兒童醫學中心開張。2007年，上海兒童醫學中心心臟中心大樓建立並啟用，成為世界最大的兒童先天性心臟病臨床中心之一，2018年完成3800宗手術，在全球兒童專科醫院排首位。

如今，丁文祥仍然堅持每日上班，每周五開半天門診。由於外地人來上海看病不容易，多等一項超聲波檢查就要多花費一晚住宿的錢，因此原定半天的門診，他經常會為了病人延遲到下午2至3時。對此，丁文祥表示，每個孩子都要想辦法去救，醫生要為病人多想想，要考慮他們的家庭經濟情況如何，以及家長對孩子有甚麼期望。

（澎湃新聞）