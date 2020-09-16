湖南12歲男童患末期肺癌　常捱夜打機不愛吃早餐　汽水當水飲

湖南省一名12歲男童小家（化名）近日求醫確診患末期肺癌，家人得知後猶如晴天霹靂。據小家母親透露，兒子平時不愛吃早餐，汽水當水飲，還經常捱夜玩手機遊戲。 接診醫生則表示，小家患上此病的原因暫不明晰，但希望家長要培養孩子良好的生活作息和習慣。

綜合內地傳媒報道，今年7月底，陳女士發現兒子小家的左邊鎖骨上長有一個鵪鶉蛋大小腫塊，質地較硬，不痛不癢，於是小家到醫院求醫。

經過仔細檢查和病理分析後，小家被確診為原發性支氣管肺癌中的鱗狀細胞癌，而且肋骨、鎖骨均被癌細胞啃噬掉一部分，縱隔淋巴結也發現轉移，考慮為肺癌末期。此外，因小家年紀小，臨床分期晚，病理提示腫瘤惡性程度高，根據經驗預測疾病發展情況極差。

男童小家在接受肺部穿刺活檢。（醫院供圖）

湖南省腫瘤醫院主治醫師李康表示，原發性支氣管肺癌在惡性腫瘤中患病率和死亡率都是最高，現在位居全球第一，「因為他（小家）年紀比較小才12歲，至少在我的從醫生涯中，包括我們科室，年紀是最小的，從表面看小孩子和正常人差不多，其實病情已經很嚴重了。」

對小家父母來說，這個消息猶如晴天霹靂。據悉，陳女士今年41歲，她在29歲懷上小家，家人對這名獨自一直寵愛有加。近幾年夫妻二人在深圳打工，把小家帶在身邊。

陳女士稱，小家特別喜歡玩手機遊戲。有時深夜會偷偷拿手機玩，又經常熬夜，生活作息不規律。此外，小家的飲食習慣也不健康，「兒子沒怎麼吃過早餐，中晚餐也是我們追著喂才吃上半碗飯菜。白開水基本不喝，渴了就喝碳酸飲料、果汁。」

湖南省腫瘤醫院胸部內二科主任鄔麟分析稱，肺癌發病年齡平均為60歲，多為長期大量吸煙的男性患者，未成年人肺癌的患病率極低。像小家這樣的低齡病例屈指可數。一般來說，肺癌患病的誘因可能與吸煙、環境污染、不良生活習慣、精神壓力大、遺傳易感因素等等原因有關，但是上述原因均無明確數據證明，僅作為參考。

鄔麟表示，「從防癌和治癌的角度而言，腫瘤的發生很多都是與不良的生活習慣相關，不能改變基因的話，可以去改變生活習慣，比如說規律作息和飲食，盡量不熬夜，不吃垃圾食品，保持適當的運動。」雖然小家患上此病的原因暫不明晰，但他認為，無論如何家長都要培養孩子良好的生活作息和習慣，並定期做好體檢。

據悉，為了制定治療方案，醫院為小家開展了全院大會診，下一步準備進行全身化療聯合免疫治療的方案，年住院治療費用預計在20至30萬元人民幣。考慮到小家父母一直在外打工，經濟條件差，醫護人員正在為小家努力籌集愛心捐款，希望能幫助他們一家渡過難關。

（綜合報道）