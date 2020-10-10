福建主題樂園鯊魚館發生「亡人事故」　官方指是女遊客潛水時溺亡

福建漳州長泰縣政府在周五（9日）發出通知，稱由於天柱山歡樂大世界鯊魚館發生一宗「亡人事故」，縣政府已成立調查組。 通知未有說明「亡人事故」的具體情況，一時之間引來不少揣測。及至當地傳媒在周六（10日）報道稱，是有一名女遊客在體驗潛水項目時溺亡。

據縣政府發出的通知，事發在10月8日下午2時30分許，「位於馬洋溪生態旅遊區的福建天柱山歡樂大世界鯊魚館發生了一起亡人事故」。通知指，事故調查組是由懸應急局、縣文體旅局、縣公安局、縣人社局等的相關工作人員組成。通知要求事故調查組組長主持事故調查組工作，同時各成員要按照調查工作需要，在確保人員相對固定的基礎上，做到統一安排、統一時間、密切配合，切實做好事故的調查工作。

官網介紹，名為「鯊魚王國」的鯊魚館，其鯊魚池水體面積達2000平方米，水深達12米。（網上圖片）

由於並未說明所謂「亡人事故」的具體情況，該通知在網上引來不少網民關注，「鯊魚吃人了嗎」、「甚麼細節重點沒說，倒是寫了一整套官文」、「這文案是鯊魚自己寫的吧，前言不搭後語，又不說原因」。及至周六下午，當地傳媒「長泰新聞網」發出後續報道，指是一名20歲的女遊客在體驗潛水項目時溺亡。該項目目前已暫停運營，事故原因正在調查中。

有知情網民更透露，當時是一對雙胞胎姊妹出事，兩人同時參加體驗潛水項目，結果妹妹失救而死，「姊妹兩個人都下去體驗潛水，兩人水性好意識到沒氧都自己游上來，可能妹妹溺水比較嚴重，上來居然沒人搶救」。

據天柱山歡樂大世界官網介紹，名為「鯊魚王國」的鯊魚館，其鯊魚池水體面積達2000平方米，水深達12米。

（綜合報道）