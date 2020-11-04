螺螄粉獲選為中國「新四大文化」輸出之首　內媒：不必憂慮不體面

據內媒近日報道，海外網民近日評選出中國對外輸出的「新四大文化」，分別為螺螄粉、廣場舞、中國網文（網絡文學）、網購中國商品，取代了兩年前的高鐵、移動支付、電商和共享單車。 其中螺螄粉今次一馬當先排頭名，雖然許多網民社交媒體上為風靡海外的中國美食讚好，但也有意見認為螺螄粉之類的市井小食「實在難登大雅之堂」。對此有評論認為，中華文化源遠流長，文化的交流應該有更廣泛、更多元、更豐富的載體，不必有「不體面」的憂慮。

據了解，螺螄粉為廣西柳州地標性美食，其聞起來臭，但吃起來卻酸辣爽口，早前上了《舌尖上的中國》等節目後聲名遠播，更有指其是「聞之開胃，想之流涎，回味無窮」。不過許多輿論卻認為，文化輸出承載着中國文化走出國門意義，必然是名家作品、高鐵產品、共享技術等「高大上」的東西，螺螄粉相對而言「太低端」、「不太體面」。

螺螄粉屬於廣西非物質文化遺產。（網上圖片）

公開數據顯示，屬於廣西非物質文化遺產的螺螄粉，上半年出口已達750萬元，為去年全年出口總值的8倍，其亦正逐步申請國家和世界級非遺，漸顯其「高大上」的一面。另一方面，柳州市螺螄養殖面積現時有近4萬畝，產值達7500萬元，全部螺螄粉原材料種植養殖規模超過50萬畝，帶動原料基地農戶20萬人就業，包括約2.3萬貧困戶，人均年增收超過9000元，螺螄粉儼然成為「扶貧粉」、「脫貧粉」。

如此一來，有內媒評論認為，在世界範圍內走俏的螺螄粉可形成別具特色的文化景觀，成為煙火人家的溫婉，未嘗不是一樁美事，而國人既不必有「不體面」的憂慮，也不能僅僅滿足於此，畢竟中國走向國際、成為爆款的產品應該是越多越好，「交易的是商品和服務，交流的是文化和理念」。

網民點睇：

讓中國的文化、美食、商品等攻略世界人民。 螺螄粉主要還是華人或者海外留學生等等購買的，外國人吃的不多。 一點科技含量都沒有，就不要吹了。 味道是推廣最大的障礙。 除了說明輸出了大量留學生和移民，我看不出「輸出」了其他。 螺螄粉上午我們老師還講外國人說這是毒氣彈。 論起生化武器還是比不了鯡魚罐頭啊。

而除了螺螄粉，網絡文學、網購中國商品及廣場舞的上榜同樣引起關注。據2019年度中國網絡文學發展報告指，中國網絡文學產業自2013年市場規模在持續上升，去年市場營收規模達到201.7億元，與前一年相比增長26.6%；去年線上網絡文學作品累計達2590.1萬部，較前一年新增148萬部。

廣場舞方面，英國《經濟學人》旗下的企業網絡組織早在2017年曾發表研究報告，指2016年中國的體育健身市場規模接近1.5萬億元，逾4億中國人有經常鍛煉的習慣，而在這個數字中，廣場舞便貢獻了4分之1規模。最後網購中國商品方面。截至2020年3月，中國網絡購物用戶規模達7.10億，較前年年底增長1億，佔整體網民78.6%；手機網絡購物用戶規模達7.07億，較前年年底增長1.16億，佔手機網民78.9%。

（綜合報道）