南京圖書館展《四庫全書》底本高清影印照片　探秘編纂歷史

南京圖書館近日以圖片形式展出館藏的《四庫全書》底本，包含明清稿本、刻本、抄本，翰林院輯《永樂大典》本等，版本形式多樣。館方加配以相應文字說明，冀藉此介紹《四庫全書》的編纂過程以及底本的流轉命運。

據了解，乾隆三十七年（1772），四庫館開，由各省督撫購進、私家藏書進呈以及皇家珍藏的內府藏本紛紛湧入翰林院，這些經由四庫館臣分類、校辦並據之抄入《四庫全書》的圖書，被後世稱為「四庫底本」。另外，當時又據明《永樂大典》輯錄出部分前代散佚圖書，抄寫副本時，四庫館臣在書中圈畫塗改、留有批語，這類書也屬於「四庫底本」的範疇。

展覽名為「瀚海尋踪——南京圖書館藏四庫底本圖文展」。（現代快報）

今次展覽中經、史、子、集四部均有涉及，館方以高清彩色的影印展出，雋秀的楷體字、紅色的方印，清晰可辨，更加以相應的文字描述。

《四庫全書》由清代乾隆中期開始修纂，歷經十餘年編纂。此次展覽中，亦都可見當年修纂的面貌。據南京圖書館歷史文獻部工作人員李姣介紹，清抄本《雪磯叢稿》中便能看到發四庫館臣的批語，比如在一首《烏烏歌》中「君不見前年敵兵破巴渝，今年敵兵屠成都」。兩個「敵」字，館臣直接在書頁中進行了改字等。

《雪磯叢稿》展圖。（現代快報）

《四庫全書》流散比較嚴重亦經歷過盜竊，目前，倖存於世的《四庫全書》底本，還收藏於國家圖書館、北京大學圖書館、上海圖書館等。