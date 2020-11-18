「職業差評師」勒索外賣商家　平台承認難治理　金額低警方不立案

「職業差評師」指靠給別人差評而賺錢生活的人。目前，這一現象存在於各大電商平台、餐飲外賣平台等。「職業差評師」憑平台的評分規則以及店主對於差評的恐懼心理，進行敲詐、勒索。 據外賣平台工作人員指，平台收到過多宗來自商家與「職業差評師」有關的投訴，目前正設立專門團隊進行審核處理，因治理難度較大，亦會建議店主向警方報案。 但是，近日有兩名店主選擇報警，卻因「證據不足」、「涉案金額不足2000元（人民幣．下同）」等理由，沒有立案。

其中一宗發生在廣東惠州，趙銘（化名）經營一間專門做外賣的店鋪，一個月前開設了一間分店，但是分店營業僅幾日後便收到多條關於食品衛生的負面評價，「吃出個蟑螂腿這給我噁心的」、「那個牛肉臭死了不知道放了多少天」、「蛋和青菜都是生的」等。趙銘對此表示，店鋪格外注重食品衛生，「新店剛開始銷量還不是很高，最怕就是出現這種惡意評價，我當時想是不是附近的商家，看到我搶了他們的流量，所以才來搞我們。」

當晚，有陌生人通過微信添加趙銘，並發送幾張「差評」的截圖，表示只有轉賬才會刪除差評，「1200元全刪，還有十多個沒評」。第二天，價格從1200元漲到1800元，「現轉現停，不然換執照都搞你」、「我們不是針對你一家，針對你一家哪止一天幾單，你這家跟太久了，老闆都不夠給我開工資了」。直至11月6日，趙銘的店鋪合共收到40條「差評」。

事發後，趙銘選擇向平台反映情況，及向警方報案。但平台客服指只能刪除部分被識別為「惡意評價」的內容，其他評價因證據不足不能進行處理。警方也表示，由於涉案金額不足2000元，不能立案。趙明坦言，「難道就沒有人能治得了他們嗎？」

惠州警方在周二（17日）回應稱，是否立案是按照全國通行的標準來執行，案件不同情況採用的定性標準也不同。對於外賣商家受惡意差評勒索一事，目前警方已經了解到情況並上報進行處理，最終結果會通知報案人。

另外一宗同類案件則發生在廣州，經營一間煲仔飯店的李航（化名）稱，「我們的店已經開了3個多月，美團外賣評分一直都維持在4.8分，但在10月底，突然出現了一波差評」。差評第一次集中出現是在10月31日，當天有9條與食品衛生有關的「差評」，「菜裡有頭髮、有餿味、吃了拉肚子」等。

翌日，李航就接到陌生人電話遭到勒索，對方宣稱「想刪掉差評就1500元，不然會有更多差評」。李航拒絕，結果他每天都會收到7至8條差評，令店鋪評分跌至4.6分，銷量也跟著下降。在協商下，李航最終向對方轉賬1300元，隨後報警。但是警方卻因趙銘只提供轉賬截圖認為「證據不足」，未予立案，警方稱，敲詐勒索有立案標準，但具體還要看實際情況。

李航（化名）所經營的店鋪，在某外賣平台上遭到「職業差評師」的差評。（網絡圖片）

內地傳媒指出，事實上「職業差評師」不僅暗中存在，甚至還明碼標價，「刷銷量和帶字好評​​4元一條，量大優惠」。報道引述有關人士介紹，大多外賣店主都是給店鋪買銷量和好評，但如果需要打擊競爭對手，該些「團隊」也可給競爭對手店鋪差評，但差評價格為每條6元，且需負擔點餐費。因為差評影響賬號的評分，價格偏高，並且差評對店鋪影響更大，「一般刷二三十條就差不多（結業）了」。

QQ群組搜索「差評群」，就會有人聯繫。（網絡圖片）

針對「職業差評師」這一問題，有平台工作人員就坦言有接到過多宗投訴，「我們現在已經設立了一個公信力運營團隊專門對評價進行審核處理，採取系統自動識別+人工受理商戶投訴的方式，對惡意差評進行篩選。」

工作人員又稱，如果商家遭到了「職業差評師」攻擊，可通過商家後台、商服電話來向平台進行投訴，平台的公信力運營團隊會對問題進行處理。對於給出惡意差評的賬號，平台如果核實到會員的評價確實存在違規行為，將根據用戶誠信公約，扣除用戶的誠信分。

（澎湃新聞）